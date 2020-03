Mario Furlan, life coach – Da “Posso?” a “Come posso?”

Sembrano simili, ma queste due domande sono agli antipodi.

La prima domanda è Posso? Nel senso di “ce la faccio”? Nel momento in cui ti chiedi se puoi realizzare qualcosa, la tua mente inizia a pensare. E, se non sei estremamente deciso e sicuro di te, troverà mille ottime ragioni – anzi, scuse – per cui non ce la potrai fare.

Se invece ti poni la domanda Come posso?, il tuo cervello cercherà le soluzioni. Si attiverà, quindi, per trovare il modo di farti riuscire.

Occhio, quindi, alle domande che più o meno consciamente ti poni! E, se capisci che il tuo obiettivo è raggiungibile, aggiungi la parola “come” alla domanda Posso?

