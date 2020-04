Micol Martinez, la musicista dei “buoni spropositi”

“I buoni spropositi”, il terzo album della cantautrice milanese Micol Martinez, è dal 18 marzo in tutti i digital store. Come mai, le chiedo, l’hai fatto uscire proprio nel mezzo dell’emergenza Coronavirus? Non sarebbe stato meglio rimandare a tempi migliori?

“Per un momento ho pensato di posticipare l’uscita, ma poi mi sono detta che sarebbe stato un atto egoistico – dice Micol Martinez. – So che c’è chi lo stava aspettando, e l’ho fatto per loro. Certo, la promozione è difficile in questo periodo: basti pensare all’impossibilità di fare concerti live. Ma mi è sembrato giusto così”.

Micol Martinez è una donna coraggiosa, tenace, tutta d’un pezzo. È musicista, attrice e scrittrice. “Mi reputo molto complessa – dice. – Non amo la superficialità, amo andare in profondità nelle questioni. Ma non posso buttare la mia complessità addosso agli altri; per questo ho imparato a semplificare le cose complesse, per farmi capire da tutti”.

“I buoni spropositi” è l’album più semplice, lineare, immediato di Micol. I primi due, “Copenhagen” del 2010 e “La testa dentro” del 2012, sono più complessi. Dal punto di vista ritmico, armonico ed emozionale. “Non che il nuovo album sia così facile, ma è più facilmente fruibile degli altri” assicura.

Come mai “Copenhagen”, il nome di una città, per il tuo primo album? Hai vissuto nella capitale della Danimarca, o ci vai spesso?

Micol Martinez ride: “No, non ci sono mai stata, sto provando ad andarci da 10 anni e proprio il non conoscerla mi ha permesso di immaginarci dentro qualunque cosa. Ad esempio un uomo senza la spina dorsale, che è diventato anche un fumetto: simboleggia la mancanza di coraggio nell’amare. Non riesce ad amare una donna, e la uccide”.

Sei profonda e complessa: come ti trovi i quest’epoca in cui regnano superficialità e ignoranza, soprattutto sui social?

“Non la sento mia. So, ad esempio, che dovrei prestare più attenzione ai social: per un’artista sono fondamentali. Ma preferisco il contatto dal vivo, e non mi piace l’odio che purtroppo si trova online”.

Traduci testi di psicoanalisi. Come mai?

“Perché ho una grande passione per la psicologia. Ho fatto il Liceo linguistico, e poi Scienze della comunicazione all’università: quindi conosco le lingue e, pur non essendo psicologa, mastico la materia. Anzi: dopo tanti anni di traduzioni credo di poter passare qualche esame…”

In questo momento terribile hai voluto dare il tuo contributo con la tua versione, un po’ inglese e un po’ italiana, della famosa “We shall overcome”, il canto di liberazione dei neri americani scritto e cantato da Joan Baez…

“Sì: ho voluto portare un messaggio di speranza in questo periodo così cupo. We shall overcome: noi ce la faremo, a vincere il Coronavirus!”

Ecco la cover Micol Martinez di “We shall overcome”: https://youtu.be/PfTQdvBz6vM