Best Western Plus Hotel Galles di Milano: così si riapre in piena sicurezza

BestHa riaperto in sicurezza lo scorso 4 maggio Best Western Plus Hotel Galles, 200 camere in Piazza Lima di proprietà di Filippo Seccamani Mazzoli, dopo una chiusura straordinaria e impensabile fino a qualche giorno prima, di 42 giorni, la più lunga registrata in oltre 30 anni di attività.

Il ritorno all’attività è avvenuto in piena sicurezza per lo staff e per gli ospiti che stanno tornando a soggiornare in albergo. Best Western Plus Hotel Galles ha infatti aderito al protocollo Special Protection BWH, un rigoroso programma che prevede igiene e sanificazione, ricorso alla tecnologia e assicurazione.

“La decisione di chiudere è stata ponderata ma di fatto inevitabile per le incertezze sulla durata del lockdown, per contribuire a contenere gli effetti del contagio e per proteggere i componenti del nostro staff. – afferma Filippo Seccamani Mazzoli – il tempo della chiusura è stato però un investimento: in formazione, in programmazione e lavorando in back office con i nostri responsabili di reparto tramite riunioni virtuali e video call.

Sono molto orgoglioso del lavoro svolto: abbiamo riaperto nei tempi previsti in perfetto allineamento con le linee guida di protezione. Grazie a Special Protection il protocollo che ci ha proposto BWH Hotel Group, catena cui l’hotel è affiliato dal 1999, abbiamo tradotto le indicazioni in concreti momenti di comunicazione e distanziamento perfetti per la ripartenza.”

Le nuove disposizioni sono visibili fin dall’ingresso in hotel: la reception evidenzia il distanziamento grazie a cordoni e a segnaletica orizzontale, una serie di adesivi rossi posti sul pavimento. Sul banco i parafiati proteggono clienti e staff. Il protocollo di protezione prevede inoltre che le operazioni che tradizionalmente si svolgono alla reception trovino nel digitale il loro compimento: check-in e check-out, pagamento attraverso un semplice link nell’email, comunicazione con lo staff tramite chatbot sono solo alcuni esempi di quanto l’innovazione tecnologica sia efficace in questa fase.

I posti sui divani nella hall sono contingentati. Ovunque gli ospiti e i visitatori possono approfittare dei gel a base alcolica. Il ristorante La Terrazza riprende l’attività nel rispetto di tutte le direttive per la somministrazione di alimenti con tavoli distanziati ed esclusivamente servizio al tavolo. Al momento palestra e centro benessere sono chiusi.

Anche un’assicurazione sanitaria al Best Western Plus Hotel Galles di Milano

Ultimo aspetto ma non meno importante, l’assicurazione sanitaria. Tutti gli ospiti che soggiorneranno al Best Western Plus Hotel Galles a partire dal 1 giugno 2020 godranno di copertura per assistenza sanitaria valida per l’intera durata del soggiorno in hotel, dal momento del check-in fino al check-out. Le garanzie incluse sono rivolte alla salute della persona e comprendono: consulenza e assistenza medica telefonica e in presenza, copertura delle spese mediche, eventuale rientro al domicilio e rimborso di spese di forzata permanenza in caso di accertata positività al Covid19.

Best Western Plus Hotel Galles ha inoltre aderito alla soluzione Smart Working Room: le camere dell’hotel diventano uffici perfettamente equipaggiati, silenziosi e dotati del massimo della privacy e sono pensate per chi, dopo mesi di home office forzato con tutto ciò che questo comporta, devono tornare alla normalità della loro attività professionale.

Special Protection BWH poggia su cinque pilastri, ognuno di essi cruciale per un produttivo e sicuro ritorno all’attività: sanificazione e igiene delle strutture, procedure per lo staff, dispositivi e suggerimenti utili al cliente, innovazione tecnologica e copertura assicurativa.