Mario Furlan, life coach – I sette sintomi che sei fuori strada

Come life coach mi viene spesso chiesto se ci sono dei sintomi che devono suonare come campanelli d’allarme. Si tratta di comportamenti sbagliati, proseguendo nei quali avremo conseguenze negative.

Sì, questi sintomi esistono. E sono almeno sette.

Immagina che tu sia un’automobile, e che tu abbia scelto di percorrere una certa strada nella tua vita. I sette tipi di condotta che vado ad elencare sono errati, e se li segui stai andando fuori strada!

1) Non svolgi regolare attività fisica.

Mens sana in corpore sano: se non fai attività fisica, qualunque essa sia, con regolarità, il tuo corpo ne soffre. E se il corpo sta male, prima o poi anche la mente ne soffrirà;

2) Cerchi il sollievo sbagliato.

C’è chi, quando si sente fuori fase, va a farsi una bella corsa oppure una bella meditazione; e chi, invece, si ingozza di cibo spazzatura. O alza il gomito. O accende una sigaretta. O fa shopping sfrenato…

Tutti attraversiamo momenti di tensione e stress. Dimmi come li fronteggi e ti dirò chi sei!

3) Non riesci a concentrarti.

Sei sempre distratta: dal telefonino o da pensieri che non c’entrano nulla con ciò che stai facendo. E quando arriva la sera ti rendi conto, con un cocente senso di frustrazione, che hai realizzato molto meno di quello che avresti dovuto e potuto.

Il primo passo per non essere costantemente distolto da ciò che importa? Spegni il telefonino, e allontanalo dal tuo campo visivo!

4) Sei scostante.

Non sei, cioè, costante, attendibile e affidabile nei tuoi comportamenti.

Quindi non rispondi alle telefonate, ai messaggi o alle mail. Ovviamente mi riferisco ai messaggi di persone che ti interessano, non di scocciatori;

5) Non riesci a riposarti a sufficienza.

Dormi poco o male, non ti prendi le vacanze, non ti concedi una pausa. Così facendo, a lungo andare (e a volte neanche tanto a lungo) il tuo motore fonde;

6) Sei iperreattivo.

Hai la miccia corta, il tuo motore si surriscalda subito: basta un nonnulla e subito ti arrabbi, sbotti, ti agiti. Oppure ti butti giù, ti deprimi, scoppi in lacrime.

Quando incontri qualcuno così è come camminare sulle uova: devi stare attento a ogni cosa che dici e che fai. E ovviamente il dialogo sereno e costruttivo diventa impossibile;

7) Sei ipercritico e sarcastico.

L’autocritica e l’autoironia ti fanno apprezzare dagli altri; la critica violenta e il sarcasmo rivolti agli altri, invece, ti rendono odioso.

Ti riconosci in qualcuno di questi sette comportamenti negativi?

Se la risposta è positiva, attento: la tua vita sta prendendo una direzione sbagliata, e proseguendo lungo quella strada rischi di andare a schiantarti. E di farti molto male, sia nel fisico che nella mente e nello spirito.

Più sono i comportamenti errati che stai adottando e più rischi. Il mio consiglio: comincia a cambiarne uno. E poi un secondo. E così via. Più avanzi sulla strada della crescita personale, più sarà facile e bello camminare lungo il tuo nuovo cammino, ricco di speranza e soddisfazioni!