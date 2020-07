Mario Furlan, life coach – Le tre cose per cui val la pena vivere

Perché molti muoiono pochi anni dopo essere andati in pensione, o dopo aver perso il partner di una vita?

Perché la vita appariva loro priva di senso. Vuota. Inutile. E dal momento che tutto, in natura, deve avere il suo perché, madre natura ha lasciato che si spegnessero.

Sono tre, infatti, le cose che danno un senso alla nostra vita, e la rendono degna di essere vissuta.

1) Avere qualcosa da fare.

Qualcosa di bello, appassionante, entusiasmante. Che riempia la nostra giornata e, quando cala la sera, ci faccia sentire gratificati. Perché l’abbiamo trascorsa con gusto, e sfruttata al meglio;

2) Avere qualcuno da amare.

Che sia un partner, un figlio, un amico del cuore, abbiamo tutti bisogno di non sentirci soli, isolati. La felicità è davvero tale solo se condivisa;

3) Avere qualcosa in cui sperare.

Guai a non avere sogni da realizzare, obiettivi da raggiungere, traguardi da tagliare: significa non avere una motivazione che ci spinge ad andare avanti.

Per questo ti auguro di avere, sempre, queste tre cose nella tua vita. Per renderla felice, serena. Una vita che valga la pena vivere. E che, una volta giunta al termine, possiamo lasciare senza rimpianti.

