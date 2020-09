Mario Furlan, life coach – Ecco come dormire bene

La giornata è stata pesante. Arrivi alla sera stressato. E non riesci a dormire bene.

Succede. Ma alla lunga dormire poco, e male, danneggia la salute fisica e mentale. Può portare all’obesità e alla pressione alta, e a deprimere il sistema immunitario: cosa pericolosa soprattutto in questo periodo di pandemia!

Ecco cosa ti può aiutare a dormire meglio, e quindi a stare meglio, nel corpo e nella mente:

1) Non trascorrere davanti alla tv, o al telefonino, l’ora prima di andare a letto. Perché entri in uno stato di trance, e non ti accorgi del tempo che passa; e anche perché video e immagini possono avere un effetto stimolante e ansiogeno;

2) Medita, o fai stretching, o yoga, prima di toccare il letto. Così ti rilassi e decontrai i muscoli;

3) Fai attività fisica di giorno: scarichi la tensione, che non si accumula nel corpo. Non serve correre, o andare in palestra, una sola volta alla settimana. Serve, invece, fare qualcosa tutti i giorni, o almeno a giorni alterni;

4) Usa oli essenziali, come quello di lavanda, di valeriana o di camomilla, per rilassare mente e corpo. Li puoi inalare, o massaggiare sulle piante dei piedi;

5) Vai a letto presto. O almeno prima di mezzanotte.

Questo consiglio serve soprattutto se hai più di 40 anni. E diventa sempre più importante con il passare degli anni.

Da giovane riesci a dormire bene anche se ti corichi all’alba. Ma più vai avanti nella vita, e più noterai che ti svegli al mattino. E che dopo la sveglia fai fatica a riprendere sonno. Pertanto conviene, impegni permettendo, andare a dormire presto, e alla stessa ora ogni sera: alle 22, o alle 23.

E se non riesci a dormire, non preoccuparti. Se ti concentri sulla mancanza di sonno, e cominci a pensare “Non riesco a dormire bene, domani sarò uno straccio”, sarà peggio. Invece respira lentamente e profondamente. Con una respirazione diaframmatica. Come nello yoga. E immagina di espellere i pensieri negativi ad ogni espirazione, e di inspirare pace e serenità ad ogni inspirazione.

Buon riposo!

