Manuel Mazzini, chiropratico d’eccellenza a Milano

Manuel Marco Mazzini di Milano è un noto e apprezzato chiropratico. E’ stato per 18 anni esponente di rilievo dell’Associazione Italiana Chiropratici, e oggi è all’avanguardia negli studi sui legami tra corpo e mente,concetti propri della neurologia funzionale chiropratica e sulla medicina olistica.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di fare un trattamento da lui per un polso dolorante: il miglioramento è stato immediato. Non si limita a massaggiare il punto dolorante; il Dott. Mazzini riequilibra tutto il tuo corpo, con particolare attenzione alla postura. Pochi aggiustamenti, nei punti giusti… e stai subito meglio.

“Credo nella chiropratica perchè sono stato salvato da un chiropratico” dice, sorridendo. Infatti a 14 anni era malato di peritonite. Dopo l’operazione ha avuto un’infezione alla colonna vertebrale e dolori lancinanti alla parte alta della schiena, insieme ad un mal di testa martellante. I suoi genitori l’hanno portato da vari medici: niente da fare. Fino a quando hanno provato con un chiropratico. Ed è stato subito meglio. Dal primo incontro. E nel giro di sei mesi la situazione era normalizzata: Manuel era tornato a vivere senza dolori.

“In realtà non è il chiropratico a farti guarire; il suo compito è mettere il tuo corpo in condizione di guarirsi da solo” spiega Manuel Mazzini. E racconta come sia riuscito, in numerosi casi, a risolvere alla radice problemi di ernia del disco, protrusioni discali, vari tipi di mal di schiena, problemi di postura dovuti alla scoliosi, di sciatica, di mal di testa da cervicale e emicrania e di acufeni etc.

“In Italia la chiropratica è ancora poco conosciuta – dice il Dott. Mazzini. – Noi chiropratici siamo circa trecento, a fronte di migliaia di osteopati e di fisioterapisti. Quindi è facile confonderci con loro. Mentre il nostro compito è diverso: innanzitutto risolvere i problemi alla colonna vertebrale. Ippocrate diceva: “Se vuoi trovare la causa dei dolori guarda attentamente alla colonna vertebrale”. Gran parte dei nostri disturbi deriva dalla colonna vertebrale, perchè da lì nascono i nervi che vanno ai muscoli e agli organi interni e attraverso la colonna vertebrale scorre il midollo spinale che porta i messaggi al cervello. Se la colonna vertebrale subisce un trauma o ripetuti microtraumi si possono formare delle “sublussazioni vertebrali”, che creano delle interferenze nella trasmissione delle informazioni che partono dal cervello e vanno in tutto il corpo. Compito del chiropratico è quello di trovare e rimuovere naturalmente le sublussazioni vertebrali e di resettare il sistema nervoso come si fa con il computer quando si blocca! Le ultime ricerche scientifiche sulla hanno dimostrato che un aggiustamento chiropratico specifico della colonna vertebrale stimola alcune parti del cervello e in particolare la corteccia prefrontale che a sua volta attiva i muscoli addominali profondi. Ecco perchè i pazienti che ricevono un aggiustamento si sentono subito più rilassati, più mobili, più in equilibrio e più centrati mentalmente e fisicamente e migliorano immediatamente la propria postura.

Proprio per questo Manuel Mazzini presta molta attenzione alla postura: insegna ad averla corretta, cosa che diventa sempre più rara. Basti guardare chi trascorre la giornata curvo sul telefonino o sul tablet: curvando la schiena blocca il respiro diaframmatico e fa più fatica ad inspirare. Tutto il corpo entra in deficit di ossigeno, i muscoli delle spalle si contraggono e spesso arrivano i dolori cervicali e dorsali e addirittura, in mancanza di ossigeno, la corteccia prefrontale del cervello lavora meno. Con inevitabili ripercussioni sul nostro rendimento professionale.

“Oggi, con il Covid, soprattutto i giovani e gli anziani sono particolarmente fragili – dice. – La paura del virus, insieme con la riduzione dei contatti sociali, li rende vulnerabili. A livello psicologico, e anche a livello fisico: perché i due ambiti sono strettamente connessi”.

Ai suoi pazienti – che spaziano dagli anziani agli atleti – il Dott. Mazzini insegna uno stile di vita corretto. Che aiuti a vivere sereni: “Così il corpo si contrae meno, sei meno stressato e hai meno dolori”.

E’ anche una persona impegnata nel sociale: per anni, quando studiava e lavorava in Inghilterra, ha fatto volontariato presso la Spastic Society, trattando i disabili gratuitamente. “Tutti dovrebbero provare la chiropratica – assicura. – Perché tutti hanno il diritto di vivere meglio”.

Per informazioni: www.milanochiropratica.com