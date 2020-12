Mario Furlan, life coach – Tre domande fondamentali

Molti non amano ciò che fanno. Sul lavoro, o nella vita in genere. Eppure vogliono vivere a lungo. Così, ironia della sorte, faranno ancora di più ciò che detestano.

Anziché lamentarsi perché non ci piace ciò che facciamo, sul lavoro o nella via in genere, è meglio affrontare i problemi come sfide. E porci le seguenti tre domande:

1) Cosa posso fare?

2) Cosa posso leggere?

3) A chi posso chiedere consiglio o aiuto?

Leggere (o guardare video, o ascoltare podcast) è importante. Cercando su Google puoi trovare tutte le informazioni che ti servono, e molte di più. Ma avere le informazioni giuste non basta: serve anche avere qualcuno che ti incoraggi, ti aiuti, ti sostenga. In modo da motivarti ad agire per cambiare. E per arrivare a fare, finalmente, ciò che ami.

