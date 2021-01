Hai di fronte a te una scalinata con mille gradini. La guardi, dal basso verso l’alto, e ti scoraggi: non ce la farai mai ad arrivare in cima!

La verità è che non ce la farai mai, se pensi all’immane fatica di arrivare in cima. Perché l’impresa ti sembra impossibile. E ti scoraggi, ti demotivi. Ma se pensi a fare soltanto un passetto – un solo gradino – al giorno, ce la puoi fare. E senza un impegno esagerato.

L’importante è essere costante. E continuare. Un piccolo sforzo, giorno dopo giorno. Che però, nel tempo, porta al risultato finale. Cioè a raggiungere i tuoi obiettivi.

Non pensare a laurearti. Pensa a preparare il prossimo esame.

Non pensare a dimagrire di 20 chili. Pensa a preparare il prossimo pasto.

Non pensare a ricucire il tuo matrimonio in crisi. Pensa a scrivere una bella lettera d’amore.

Un gradino alla volta, poco per volta, ti porterà in cima. E il panorama sarà bellissimo!