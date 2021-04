Lorenzo Bisoffi, il fisioterapista di +Forza+Salute

Lorenzo Bisoffi, 29 anni, è un Fisioterapista molto noto a Magenta dove ha appena inaugurato il suo centro di riabilitazione.

Dopo il percorso di specialistica post-universitario assieme ad una sana “gavetta” come Fisioterapista per importanti ospedali di Milano e provincia, inaugura oggi il suo studio per rendere concreto il frutto di anni di formazione sul tema riabilitazione e salute.

Grazie ai suoi studi nell’ambito delle neuroscienze del dolore ed alla sua innata pulsione nel portare novità nel settore della Fisioterapia, Lorenzo ha elaborato l’innovativo metodo di cura “+Forza+Salute” e lo applica con grande efficacia nei suoi pazienti.

+Forza+Salute è un metodo di presa in carico e gestione del paziente il cui obiettivo e massimizzare gli interventi del Fisioterapista riducendo – fino ad eliminare definitavamente – il rischio di recidive.

Secondo Lorenzo, la salute della persona deve essere analizzata secondo un’ottica biopsicosociale, dove occorre prendere in considerazione l’aspetto psicologico e relazionale oltre a quello meramente fisico.

“Il classico fisioterapista commette due grandi errori: il primo è standardizzare il trattamento che esegue sul paziente e, secondo grande errore, comportarsi solo come un tecnico preoccupandosi esclusivamente della manipolazione del corpo considerandolo completamente distaccato dalla sua mente. Questo approccio è l’esatto contrario di quello che oggi le neuroscienze del dolore ci dicono di come funziona il cervello e di come funzionano le vie neurali del dolore. Io, infatti, parlo continuamente con il paziente, lo metto a suo agio e cerco di capire le radici profonde del suo problema; in questo modo posso risolverle grazie alla sapiente gestione della giusta tecnica – a volte semplicemente una semplice frase – per la giusta persona. Il paziente si sente coinvolto nel suo percorso di cura e le mie decisioni sono sempre uniche e mai standardizzate”

Così facendo, Lorenzo Bisoffi ottiene risultati superiori alla media. Riesce a risolvere le tensioni muscolari anche semplicemente chiaccherando durante la terapia. Master practitioner in Programmazione Neuro-Linguistica, il giovane Bisoffi sa come sviluppare un atteggiamento empatico e di ascolto attivo. “Un terapista deve imparare a capire cosa il paziente ti vuole comunicare; e non lo fa di certo solo con le parole” dice.

Quinto ed ultimo figlio di genitori entrambi medici ha maturato sin da subito l’amore per la medicina e l’importanza della ottima comunicazione per prendersi cura delle persone.

“Il mio successo come persona e professionista penso derivi tutto da quei sani valori trasmessi dai miei genitori che ho poi maturato ed approfondito con i miei studi universitari e l’analisi e studio delle migliori tecniche di comunicazione efficace” dice Lorenzo Bisoffi.

E’ di prossima uscita il suo libro “+Forza, +Salute”, in cui racconta il suo metodo innovativo. “Come sostengono i colleghi anglosassoni, la “wise action” ovvero la scelta terapeutica sui pazienti non deriva solo dalla meccanica operazione di consultazione-applicazione delle raccomandazioni dei testi scientifici – racconta. – Occorre anche considerare la complessità di cosa sia veramente il dolore delle persone sfruttando quindi anche la nostra esperienza fatta sul campo e – sopratutto – le aspettative del paziente in merito al suo disturbo”.

Ogni parte di questa triade ha un peso diverso e mutevole nel percorso di cura del paziente ed ad ogni momento potrà prevalerne l’una sull’altra nella scelta che verrà fatta. E lui è bravissimo a gestirle tutte e tre.