Max Formisano, 50 anni, barese trapiantato a Roma, è noto come “il formatore dei formatori”. Perché in quasi 30 anni di carriera ha raggiunto un’esperienza tale, nel mondo della formazione, da essere la persona cui molti formatori affermati si rivolgono per diventare ancora più bravi.

In questa intervista Max Formisano ci parla del cambiamento epocale in corso nel mondo della formazione: dai corsi in aula ai corsi online.

“Di cose ne sono successe negli ultimi 20 anni, ma non c’era mai stato un cambiamento così radicale, in così poco tempo, come nel periodo “Covid-19” – dice Max Formisano. – Abbiamo fatto più passi in avanti verso un nuovo stile di vita nei tempi della cosiddetta pandemia globale, che nelle ultime decadi, dove la vita in fin dei conti scorreva sempre più o meno uguale.

Improvvisamente ci siamo ritrovati tutti ad avere a che fare con la tecnologia in maniera molto più massiccia di prima.

Oggi non c’è donna, uomo, o bambino, che non abbia bisogno di utilizzare il computer per comunicare a distanza, per didattica o per lavoro. È un cambiamento che stava già avvenendo lentamente, qualche imprenditore e professionista infatti era già molto preparato sul tema della comunicazione online, ma poi c’è stata un’accelerata clamorosa e oggi ci sembra impensabile fare le cose solo alla vecchia maniera.

Il mondo si è spostato online. Infatti rimanere chiusi verso questo cambiamento è impensabile, soprattutto per imprenditori e professionisti.

A questo punto la domanda che si fanno molti è: come avviene questo passaggio? È facile per uno che ha sempre comunicato con un pubblico dal vivo, iniziare a farlo online?

Verrebbe da dire “si, certo”. Le stesse cose che fai offline le fai online.

E invece la risposta è… assolutamente NO.

In tantissimi ci provano, in pochi ci riescono efficacemente, perché il web è un calderone primordiale, si trova tutto e il contrario di tutto, la soglia di attenzione è molto più bassa e bisogna essere più incisivi e più bravi della media per far arrivare il proprio messaggio a destinazione.

Max Formisano, esperto di comunicazione da più di 25 anni, autore del più famoso corso di Public Speaking in Italia, oggi insegna proprio questo: come si diventa dei comunicatori efficaci, sia offline che online.

Ecco perché ha creato un nuovo percorso digitale, dove oltre a insegnare strategie e tecniche del parlare in pubblico dal vivo, insegna anche a parlare in pubblico efficacemente ONLINE, cosa che non è per niente scontata.

Dovete sapere che Max Formisano oltre ad essere un’istituzione nel mondo della formazione classica in Italia, è stato anche un pioniere della comunicazione online, dove è presente fin dai primi anni Duemila. Chi dunque meglio di lui può insegnare quest’arte? Non per niente il suo nuovo corso Public Speaking Legend (https://www.publicspeaking.it/) è già un “best seller”.

Nessuno dovrebbe farsi trovare impreparato sulla comunicazione online, perché badate bene: rimanere nel limbo della mediocrità è alla portata di tutti, basta non fare niente.

Entrare a far parte dell’olimpo dell’eccellenza invece, è per chi vuole darsi da fare e portare risultati a casa.

Basta studiare un minimo, e acquisire le competenze giuste, per cogliere le opportunità che questo enorme cambiamento globale ci sta dando, e trasformare così quello che sembra un baratro, in una rampa di lancio.