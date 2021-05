Holmess, al top con Lluvia Cayendo : “Il mio successo è grazie a Dio”

C’è un cantante di origine peruviana, e ravennate di adozione, che sta avendo un crescente successo a livello internazionale e che ha rivoluzionato la musica latin urban: è Luis Chonati Romo, che ha scelto come nome d’arte Holmess. “Perché – ride – sono un grande fan di Sherlock Holmes!”

E’ da poco uscita la sua ultima hit, Lluvia cayendo , che ha già avuto oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. L’ha prodotta insieme ad altri importanti nomi del mondo latino: Jay Romero, Martah Heredia, R1 La Esencia e Hibrid. E’ una canzone ballabile, allegra, “che vuole mandare messaggi positivi in questo momento così difficile” dice Holmess. Che è molto credente: “Mia nonna e la mia famiglia mi hanno trasmesso la fede cattolica. Dio è il mio capo, è la sua volontà ad aprirmi molte porte. Ed è grazie a lui che ho raggiunto traguardi insperati”.

La sua musica è un mix di suoni europei e latini. In Lluvia Cayendo ha messo insieme, e fuso armonicamente, vari generi: il reggaeton con il dembow, la trap con il pop, “il sentimento messicano insieme con quello della Repubblica Dominicana e con quello italiano” dice.

Tra i vari artisti latini che lo ispirano ne cita uno in particolare: Farruko. “E’ un cantante completo, un big della musica. E so che è anche una gran brava persona: aiuta molti in difficoltà. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, ma chissà…”