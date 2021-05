ForMe, per la raccolta fondi delle no profit

Che cos’è ForMe?

ForMe è una soluzione studiata per le Organizzazioni no Profit. Permette di migliorare relazioni di raccolta fondi.

Da cosa nasce questa iniziativa?

Fortale è un agenzia di digital marketing. Dal 2013 aiutiamo le Organizzazioni a trovare nuovi format di comunicazione per stringere relazioni sempre più strette con il target. Non abbiamo implementato un tool per creare form di raccolta fondi ma abbiamo studiato innovativi percorsi di donazione con lo scopo di avvicinare il donatore all’Organizzazione e di farlo sentire parte integrante.

Cosa significa migliorare?

Abbiamo riposto molta attenzione alla parte di ergonomia. Un percorso di donazione semplice e ben progettato aumenta sensibilmente la conversione della raccolta fondi.

Quindi migliorare la navigazione per voi significa raggiungere migliori risultati?Assolutamente si. Siamo abituati ad analizzare i numeri. Abbiamo eliminato la presenza dei form per rendere più efficiente il risultato di raccolta. In questo modo riduciamo il tasso di abbandono e miglioriamo il rapporto con gli utenti.

Cosa fa esattamente questa piattaforma?

ForMe offre alle Organizzazioni la possibilità di creare, modificare, ottimizzare percorsi di raccolta fondi in pochissimo tempo e senza competenze tecniche. L’Organizzazione diventa autonoma e non ha più la necessità di utilizzare un agenzia esterna, un tecnico o un reparto IT.

Entrato in ForMe cosa trovo?

Un editor molto semplice per creare un numero illimitato di landing page e un dashboard per monitorare i rendimenti delle raccolte fondi.

Come fa un’Organizzazione a valutare l’effettiva efficacia di ForMe?

E’ molto semplice. Si condividono poche informazioni e si procedere alla realizzazione di un prototipo che viene presentato durante un video meeting online.

In questo modo è possibile valutare un caso pratico direttamente calato sull’Organizzazione interessata.