Mario Furlan, life coach – I due modi per cambiare

Ci sono due modi per cambiare. Cioè per riuscire a fare qualcosa che ci incute paura, o comunque ci mette a disagio.

Possiamo iniziare poco per volta. Un passettino alla volta.

Oppure possiamo lanciarci a capofitto.

E’ come tuffarci nell’acqua fredda. C’è chi preferisce cominciare a bagnare i piedi, per poi passare ai polpacci, alle cosce, ai fianchi… E’ una strategia lenta, ma graduale. La maggior parte delle persone la predilige.

Ma c’è anche l’altra, opposta: consiste nel tuffarsi. Di punto in bianco. E’ immediata, veloce. E richiede più coraggio.

Puoi usare una di queste due strade per smettere di fumare, per parlare in pubblico, per cessare – o per iniziare – qualcosa. Cosa preferisci, l’approccio graduale o quello drastico?

A te la scelta!

