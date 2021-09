Il concetto di solidarietà nasce in relazione a svariati concetti che, soprattutto in un periodo complicato come quello attuale, risultano ancor più significativi. In questo caso specifico, il concetto stesso di solidarietà viene associato a due realtà del Bel Paese, ovvero Z Padel Club, innovativa startup nata dall’idea di cinque imprenditori italiani, e Acqua S.Bernardo, main sponsor e fornitore ufficiale di Z. Le due company hanno donato 350 bottiglie d’acqua, oltre a una copertura da utilizzare come riparo, all’Associazione di volontari denominata City Angels, fondata nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di motivazione e crescita personale oltre che manager e giornalista professionista.

“Siamo molto contenti di aver aiutato l’associazione attraverso questo gesto simbolico – afferma Marco Maillaro, uno dei soci founder di Z Padel Club – Grazie a quest’iniziativa vogliamo richiamare anche l’attenzione delle altre company del territorio: anche il supporto più esiguo, soprattutto in un periodo difficile e delicato come quello che stiamo vivendo per colpa della pandemia, può fare la differenza. Siamo e saremo sempre attenti e desiderosi di aiutare le associazioni e le realtà più in difficoltà perché vogliamo fare la differenza anche al di fuori del campo da gioco con interventi mirati e significativi”.