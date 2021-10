Mario Furlan, life coach – Anche tu odi chi non la pensa come te?

Hai notato come ci si guardi sempre più in cagnesco tra no vax e pro vax, e tra favorevoli e contrari al Green pass?

Sono due fazioni contrapposte, che si detestano. E che arrivano a odiarsi. C’è addirittura chi non rivolge più la parola a chi ha opinioni diverse. E magari anche tu hai cancellato dai tuoi amici di Facebook chi pubblica post che ti urtano. Perché esprimono concetti sul Covid che, secondo te, sono delle solenni idiozie. “Ma come fa a scrivere delle cazzate simili?”, ti chiedi infuriato. E lui si pone la stessa domanda sui tuoi post.

Ma è sbagliato. Perché noi non siamo le nostre idee. Le idee possono cambiare. Ma noi rimaniamo esseri umani, come tali degni di rispetto. Puoi contrastare, anche duramente, le idee di qualcuno; ma quell’individuo va comunque rispettato. E, se è una brava persona, è anche meritevole di stima. Bollarlo come covidiota perché si vaccina, o come criminale perché non lo fa, scava un solco tra le persone. Ciascuna delle quali ha, comunque, una finalità positiva: divulgare la (sua) verità. Che, naturalmente, è sicurissimo che sia l’unica verità possibile. E chi la pensa diversamente, magari perché in possesso di informazioni diverse, non può che essere un imbecille…