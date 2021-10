“Una mela per chi ha fame”, iniziativa benefica dei Lions e Leo di Milano

I LIONS e i LEO del Distretto di Milano, dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia da Covid 19, nella giornata di Sabato 2 Ottobre 2021, saranno presenti nelle principali piazze di Milano e provincia con la grande manifestazione “Una mela per chi ha fame”.

L’evento, giunto ormai alla sua IX edizione si pone l’obiettivo di rinnovare la grande raccolta fondi a favore di realtà che oggi più che mai in prima linea si prodigano per offrire cibo e pasti caldi ai nostri concittadini più sfortunati: Pane Quotidiano, Opera Cardinal Ferrari, City Angels e Caritas.

Testimonial della manifestazione il colonnello Mario Giuliacci il pilota di Moto Giacomo Lucchetti, affiancati da chef di rinomati ristoranti italiani: Pietro Leeman, Vincenzo Marconi, Luca Pedata.

I volontari LIONS e gli instancabili LEO (il nucleo giovanile dell’Associazione) offriranno mele Marlene a fronte di un contributo libero a favore dei più bisognosi.

A Milano i gazebo saranno posizionati dalle 9,00 alle 18,30 in Via Brera, Via Spallanzani, Piazza Frattini e Viale Gorizia in Darsena. In provincia a Cernusco sul Naviglio e Pioltello, Inzago, San Donato Milanese, Cassano D’Adda, Cinisello Balsamo, Cassina de’ Pecchi, Bresso, Adda Milanese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Lainate ed anche a Broni-Stradella (PV) e Lodi.

Palloncini, pupazzi animati e tanta allegria accoglieranno chiunque voglia contribuire alla realizzazione di questa meravigliosa iniziativa.