“Il contenuto è il re della comunicazione”, con queste parole Matteo Aiolfi, CEO e founder di Espresso Communication Solutions, definisce il mood operativo della propria agenzia, una realtà in grado di sviluppare content a 360°, spaziando dal digital all’offline. Il cuore pulsante di Espresso, però, è costituito dalle attività di PR & Media Relations che, da oltre 15 anni, sono le basi fondanti della realtà monzese. La parola “communication” contraddistingue non soltanto il nome dell’agenzia, ma anche lo stretto legame che intercorre fra le pubbliche relazioni e la capacità di saper rapportarsi con il mondo esterno in senso più ampio, su più frangenti e, soprattutto, su più canali media. A tal proposito, tra i canali maggiormente coinvolti dall’operatività di Espresso non manca, appunto, la stampa, ma non è tutto: Facebook, Adv Radio, AdWords, TV, Spotify e Youtube sono solo alcuni dei portali di visibilità con cui il team si interfaccia quotidianamente.

“La comunicazione è un campo, anzi un mondo sempre in continua evoluzione e il nostro compito, in quanto realtà del settore, consiste nel seguire i trend più attuali, catturarli e metterli a terra attraverso l’operato giornaliero – afferma Matteo Aiolfi, in foto insieme a Matteo Gavioli, co-owner e responsabile delle media relations di Espresso Communication Solutions – Abbiamo un’anima «content», grazie alla quale entriamo in sintonia con i nostri clienti e prospect, cercando così di offrire loro contenuti mirati ed efficaci che hanno come obiettivo primario quello di raccontare la loro immagine e, allo stesso tempo, anche ciò che di più distintivo e innovativo hanno a loro disposizione. Mantenersi al passo con la contemporaneità è fondamentale e, proprio per questo, siamo e saremo sempre più «focused» sull’attualità per garantire servizi e contenuti interessanti o comunque appetibili all’occhio e al gusto giornalistico”.