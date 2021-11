Surya Cillo e la nuova tecnologia di meditazione

Surya Cillo è, a soli 28 anni, un personaggio poliedrico: guida spirituale, autore, coach, speaker e padre di famiglia.

Surya si è formato fin da giovanissimo sotto la guida di suo padre Rishi Italo Cillo e di numerosi altri maestri, viaggiando per il Mondo alla ricerca di insegnamenti senza tempo, metodi millenari ed esperienze autentiche.

Ha studiato e praticato nelle principali tradizioni spirituali e ha ricevuto autorizzazione ad insegnare molte di esse: Dzogchen, Tantra, Nei Qi Gong, Shaktipat, Kundalini Vidya, Esoterismo e Sciamanesimo.

Surya Cillo è anche appassionato di Coaching, Psicologia, Bioenergetica, Fisica Quantistica, Business Building e Project Management.

Insegna meditazione dal 2016 e in questi anni ha lavorato con centinaia di studenti in Italia e all’estero, è stato intervistato in radio, è stato invitato a parlare ad eventi con oltre mille spettatori e ha condiviso il palcoscenico con famosi insegnanti internazionali come Deepak Chopra.

Ha sintetizzato 40 anni di esperienza sua e di suo padre nella SAUTÓN Meditation: la rivoluzionaria tecnologia di meditazione per ritrovare chiarezza, benessere e felicità in soli 10 minuti al giorno.

Oggi insegna questa nuova meditazione, collaborando con aziende, medici, coach e insegnanti spirituali.

A cosa serve la meditazione e perché oggi è importante?

C’è un virus silenzioso di cui pochi parlano, anche se oggi è diventato una reale emergenza globale: la distrazione.

Lo stress, i problemi, i ritmi di vita e gli stimoli digitali ci portano ad essere distratti il 46,7% del tempo, secondo uno studio della Harvard University.

Questo significa che passiamo circa metà del nostro tempo, pensando a qualcosa di diverso da ciò che stiamo facendo. Non stiamo vivendo appieno.

Le nostre priorità, le nostre qualità e il nostro “centro” spariscono in secondo piano. Tutto ruota attorno agli impegni e alle aspettative degli altri.

Esistono innumerevoli studi scientifici che spiegano come questo causa la maggior parte dei nostri problemi: insoddisfazione, infelicità, ansia, stress, difficoltà a dormire e innumerevoli altri disordini mentali come il FOMO (Fear Of Missing Out).

La meditazione è l’antidoto migliore alla distrazione e la vita più veloce per essere felici, come dicono le tradizioni spirituali da millenni e confermano centinaia di studi scientifici.

Meditare riduce lo stress, aumenta il focus e la produttività, combatte l’ansia e la depressione, migliora il tuo rapporto con gli altri e con te stesso.

Non a caso questa disciplina è insegnata in un numero incalcolabile di libri, siti, corsi, programmi tv e perfino in aziende e ospedali.

Secondo un recente sondaggio di Petit BamBou e YouGov, durante i primi mesi di quarantena in Italia sono raddoppiate le persone che praticano la meditazione regolarmente, arrivando ad essere il 18% degli Italiani.

Perché molte persone vedono ancora la meditazione come qualcosa di noioso e complicato?

Il problema è che, quando la meditazione viene insegnata, ricade quasi sempre in uno di due estremi:

Dogmatismo: gli approcci tradizionali (mi riferisco a incensi, mantra, campane tibetane) hanno una grande ricchezza, ma sono spesso distanti dalla vita moderna e incastrati in dogmi culturali e rituali antiquati. Così finiscono solo per cercare di imitare gli orientali e creare rigidità e confusione, senza produrre un reale cambiamento nella vita. Superficialità: gli approcci moderni alla meditazione, al contrario, sono spesso frutto di studiosi che estrapolano la tecnica “arida” e intellettuale, perdendone il senso più profondo. Nascono così complesse tecniche di Mindfulness, noiose App e fantasiose teorie New Age, che ti aiutano solo in una parte della tua esperienza e spesso causano problemi in altre aree della tua vita.

Tra questi due estremi, è facile confondersi o scoraggiarsi.

La meditazione sembra lunga, complicata, astratta, noiosa o semplicemente inefficace.

Pensiamo di dover “smettere di pensare”, di dover raggiungere stati “mistici”, di dover passare ore a gambe incrociate, di dover praticare per anni.

Così finiamo per non farlo, o per farlo senza grandi risultati.

In cosa è diverso il tuo approccio alla meditazione?

La SAUTÓN Meditation è un nuovo approccio alla meditazione in 4 passi, semplice e rivoluzionario.

In soli 10 minuti distilla l’essenza delle tradizioni spirituali millenarie (che abbiamo praticato per 40 anni), completandola con le ultime scoperte della scienza, della tecnologia e della crescita personale.

Ti basta indossare un paio di cuffie e ascoltare il breve audio: le frequenze, il sottofondo e le istruzioni ti guidano a sbloccare il tuo pieno potenziale di chiarezza, benessere e felicità, virtualmente senza sforzo.

Ti aiutano a rilassare il corpo e la mente, ad aprire il cuore alle tue emozioni, a capire ciò che è importante per te, a ricordarti chi sei quando sei al tuo meglio, ad accrescere consapevolezza, produttività e creatività.

Cosa rende questa meditazione così efficace?

Per prima cosa è completa: unisce le 4 tecniche principali di meditazione (Focalizzata, Aperta, Alternata e Non-Duale) e lavora sulla totalità di te stesso (Corpo, Cuore, Mente e Coscienza), per migliorare tutte le aree della tua vita (Personale, Sociale, Professionale e Spirituale).

Poi possiamo dire che è scientifica: si basa su centinaia di studi scientifici internazionali, in cui è stato dimostrato che la meditazione riduce lo stress, migliora le emozioni, accresce la concentrazione e sblocca il tuo pieno potenziale (psicologico, neurologico, emozionale, ormonale, fisico, chimico, biologico). I risultati sono misurabili con l’elettroencefalogramma (EEG) e l’elettrocardiogramma (ECG).

Infine è semplice: è una sintesi allo stesso tempo semplice e moderna, autentica e millenaria, perfetta come pratica iniziale e molto utile anche per un praticante “esperto”. Ti basta trovare una posizione comoda (in piedi, seduto o disteso) e ascoltare l’audio in un momento tranquillo, seguendo le istruzioni.

Hai detto che questa meditazione si compone di 4 passi, quali sono?



Attiva il Corpo , accresci la Salute e migliora l’area Personale della tua vita con la Meditazione Focalizzata.

, accresci la Salute e migliora l’area Personale della tua vita con la Meditazione Focalizzata. Apri il Cuore , accresci l’Amore e migliora l’area Sociale della tua vita con la Meditazione Aperta.

, accresci l’Amore e migliora l’area Sociale della tua vita con la Meditazione Aperta. Dirigi la Mente accresci la Prosperità e migliora l’area Professionale della tua vita con la Meditazione Alternata.

accresci la Prosperità e migliora l’area Professionale della tua vita con la Meditazione Alternata. Espandi la Coscienza, accresci la Saggezza e migliora l’area Spirituale della tua vita con la Meditazione Non-Duale.

Perché definisci il tuo approccio una tecnologia di meditazione?

La SAUTÓN Meditation è una traccia audio di 10 minuti che combina al suo interno tanti strumenti diversi, che compongono una tecnologia su 4 livelli:

Frequenze per attivare il Corpo: selezionate per farti rilasciare precisi ormoni ed entrare più facilmente in meditazione profonda

selezionate per farti rilasciare precisi ormoni ed entrare più facilmente in meditazione profonda Musica per aprire il Cuore: composta appositamente per ispirarti e accompagnarti nell’esperienza meditativa

composta appositamente per ispirarti e accompagnarti nell’esperienza meditativa Parole per dirigere la Mente: organizzate per guidarti con precisione in ogni fase della meditazione

organizzate per guidarti con precisione in ogni fase della meditazione Trasmissione silenziosa per espandere la Coscienza: registrata in studio durante una meditazione molto profonda per aiutarti ad entrare nello stato psicofisico meditativo.

Come si può provare questa meditazione?

La SAUTÓN Meditation è gratuita, a disposizione libera di tutti.

È accompagnata da una Masterclass gratuita di 4 giorni che ti introduce al metodo, in pochi minuti al giorno.

All’interno di questa Masterclass ricevi un video al giorno per 4 giorni, la tecnologia di meditazione, il manuale di meditazione e 5 versioni bonus della meditazione (per la produttività, per la sera e tanto altro).

Puoi provarla in qualsiasi momento cliccando qui