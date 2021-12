Mario Furlan, life coach – Non aspettare a decidere!

Perché quasi tutti i politici raramente prendono decisioni ardue e impopolari, anche se utili, o addirittura salvifiche, per il Paese negli anni a venire?

Perché, come disse Alcide De Gasperi, il loro orizzonte temporale è breve. Si ferma alle prossime elezioni. Se la misura in questione, pur essendo vantaggiosa per la collettività nel futuro, fa perdere voti nel presente, preferiscono cestinarla.

Non comportarti come loro. Hai una decisione scomoda da prendere? Non rimandarla, affrontala subito! Altrimenti la tua mente cercherà tutti i mille motivi per non fare quella cosa: è faticosa, chissà se andrà in porto, potrebbero criticarmi, forse non ci riesco…

Devi prendere una decisione difficile? Una volta valutati i pro e i contro, decidi. In fretta. E fai subito il primo passo che porta in quella direzione. Così, di fronte alle inevitabili difficoltà, non ti verrà la tentazione di tornare indietro!

