Come diceva Picasso, “L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità”. Ne è convinta Morgana Rosano, artista, coreografa e direttrice artistica della scuola di danza Morgan Roses Show Academy, creata per realizzare un sogno: dare vita a un grande centro in cui proporre corsi di danza, canto, recitazione e musical con i migliori insegnanti di ogni disciplina, aperto a tutti, bambini e adulti, esperti e persone alle prime armi.

“Nella nostra scuola si lavora con passione, disciplina e amore per il proprio corpo, si impara a lavorare con gli altri in modo produttivo e coeso. Sono convinta che la danza sia molto più di un semplice esercizio fisico, permette di affinare qualità preziose per la vita di tutti i giorni, come non abbattersi davanti al fallimento e guardare la vita con un pizzico di spensieratezza” racconta Morgana.

Durante i tempi bui della pandemia, quando l’arte e lo spettacolo sono stati letteralmente messi in standby per lunghi mesi, Morgana non si è persa d’animo, ripensando in chiave online l’esperienza dei corsi in presenza. Per far continuare a ballare i bambini ha dato vita a una serie Youtube dedicata a loro; un’esperienza coinvolgente e allo stesso tempo fantastica, grazie alla presenza di una piccola fata magica che con i suoi poteri insegna a tutti a ballare.

Un’idea preziosa e di certo non scontata che ha permesso di far divertire e muovere centinaia di bambini obbligati a restare tra le mura domestiche, mentre i genitori erano presi con gli impegni dello smart-working. “Il Covid ci ha presi alla sprovvista, come tutti, ma dopo l’iniziale disorientamento abbiamo subito deciso di portare avanti la nostra scommessa per dimostrare a tutti che l’arte ai tempi del Covid c’è, esiste e vuole farsi sentire ed è uno strumento importante per evadere dalla realtà e dalle preoccupazioni della quotidianità“.

Morgan Roses, grazie all’affiliazione con l’Accademia Internazionale del Musical, permette ai propri studenti di accedere a un programma di studio dagli standard elevati, oltre alla possibilità di svolgere un’esperienza formativa a Londra. Morgana, con la compagnia di musical La Fuente de l’Alma ha dato vita inoltre a uno spettacolo teatrale di grande successo “Love Story Hotel Transylvania” che quest’anno ricalcherà le scene dopo un lungo periodo di stop a causa Covid.

Il musical pensato per le famiglie, sarà in scena il 22 dicembre al Teatro Italia di Roma; rivisitato e diretto dallo sguardo attento di Morgana, lo show si ispira al cartone animato Hotel Transylvania.

“Lo spettacolo vuole coinvolgere il pubblico in un’atmosfera fatta di risate, divertimento e colpi di scena, in cui non mancheranno momenti esilaranti, sorprese spaventose e una buona dose di sentimento”.