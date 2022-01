Stefano Oliosi: offro l’eccellenza nel caviale e nello champagne

Stefano Oliosi è un imprenditore che opera nel mondo del lusso. Ha fondato My Luxury Supply, un’azienda che distribuisce caviale e champagne di altissimo livello in tutto il mondo. E in tutto il mondo distribuisce tutti i prodotti food and drink di un marchio che rappresenta l’eccellenza alberghiera, Cipriani. “E poi forniamo cibo agli yacht di lusso ormeggiate nei porti della Costa Azzurra e della Liguria” aggiunge orgoglioso Stefano Oliosi.

Suo padre fondò la sua azienda metalmeccanica, la Oliosi & Oliosi, nel 1969, l’anno di nascita di Stefano. Per un periodo lavora in azienda, prima come socio, poi come amministratore unico. Successivamente la vende e per qualche anno lavora a Londra, dove dà vita alla società immobiliare S.O. Luxury Real Estate Investment.

A causa della pandemia, nel 2020 torna in Italia. E nel 2021 insieme con Elena Moretti, una brillante trentenne esperta di investimenti finanziari, fonda My Luxury Supply. “La nostra mission è fornire prodotti alimentari che non siano solo di lusso, ma anche genuini” spiega.

Caviale e champagne al top con My Luxury Supply

My Luxury Supply offre quattro tipologie di caviale d’eccellenza Elite Caviar, un prodotto esclusivamente Italiano. E tra gli Champagne ne propone uno unico al mondo: le 8mila bottiglie di HoxxoH. Si tratta di un carico di champagne destinato, nel 1907, allo zar di Russia e finito in fondo al mare. A 4 gradi centigradi, e al buio, ha trovato le condizioni ideali per conservarsi. E quando, nel 1997, il carico è stato riportato alla luce, è scattata la corsa ad accaparrarselo. Stefano Oliosi, battuta la concorrenza, è riuscito ad ottenere la distribuzione.

HoxxoH nasce da un’idea geniale: viene versato un po’ di quell’antica bevanda in 8mila bottiglie di champagne grand cru. Che stanno andando a ruba.

“Una volta che saranno finite avremo comunque champagne straordinario. My Luxury Supply crea e distribuisce a livello mondiale anche il Louis V, un brut millesimato pas dosè metodo classico 48 mesi sui lieviti in onore del Re V di Francia” racconta Stefano Oliosi.

Uomo dalle mille attività, si occupa anche di affittare case per eventi a Milano e in Costa Azzurra, regione alla quale si sente particolarmente legato: infatti ha vissuto 3 anni a Montecarlo e conosce la famiglia reale.

Con i City Angels aiuto i senzatetto

“Il nostro caviale e champagne va sulle tavole più esclusive del pianeta, quindi la qualità è tutto – dice Stefano Oliosi. – Ci hanno proposto di allargare la gamma, ma abbiamo rifiutato: meglio concentrarci su pochi, pochissimi prodotti, ma di qualità insuperabile”.

Stefano ed Elena non sono solo imprenditori di successo, ma anche persone con un grande cuore. E dal 2022 hanno deciso di devolvere il 5% degli introiti della loro società ai City Angels. Loro, che offrono il cibo migliore del mondo, pensano anche a chi non ha da mangiare.