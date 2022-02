Lello Carvelli è un giovane imprenditore milanese, proprietario della nuova paninoteca Panini & Bollicine, a Porta Venezia. E ci racconta la sua storia di successo.

“Tempo fa – ricorda – ero privo di stimoli, diciamo anche depresso. Dopo tante avventure ero demotivato, non riuscivo a trovare qualcosa che mi risollevasse.

Poi ho pensato di chiamare il mio caro amico Mario Furlan. Grazie anche al suo coaching ho ritrovato dopo tanto tempo nuove idee e una carica pazzesca per realizzare qualcosa di nuovo che mi stimolasse!

Così è nato Panini & Bollicine: un nuovo format/locale che si presenta come ambiente friendly, contemporaneo, internazionale e soprattutto “frizzante”. Dove è possibile degustare ottimi panini, piatti o taglieri con pane di nostra esclusiva produzione. Il pane viene realizzato al momento nel nostro forno interno con lievitazione prolungata di 36 ore dal nostro Chef Luca Girone.

Panini & Bollicine, la migliore nuova paninoteca di Milano

Lo stesso Luca Girone, oltre ad inventare ogni settimana nuove specialità gourmet, realizza per Panini & Bollicine anche dei gustosi shot tiramisu’ e panne cotte freschissime.

Proponiamo inoltre un accurata selezione di bollicine italiane e francesi e cocktail con prodotti premium. E naturalmente non poteva mancare un eccellente caffé napoletano!

Come prima location della paninoteca abbiamo aperto a Milano in Viale Piave 40B. A breve realizzeremo un nuovo dehor esterno. E siamo molto felici per avere avuto, in soli due mesi, centinaia di recensioni: dimostrano che siamo la nuova paninoteca migliore di Milano! In molti arrivano anche da fuori Milano per visitare il nostro locale e vivere un esperienza non solo gastronomica, ma soprattutto frizzante!”