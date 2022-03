Michele Tribuzio, lo “Zio Mike” formatore e mental coach

Michele Tribuzio è conosciuto dai suoi followers con l’appellativo di “zio Mike”. Mental coach, formatore e top manager, nei suoi 30 anni di carriera ha formato oltre 300.000 persone sia all’interno delle prestigiose aziende con cui collabora che durante i seminari e le numerose sessioni di Personal Coaching.

La conoscenza di sé e la capacità di gestire in modo positivo le proprie emozioni sono elementi essenziali per superare i momenti difficili e le sfide personali e professionali. Come recita il claim di Zio Mike “La partita della vita non la vince chi ha le carte migliori, ma chi sa ben giocare quelle che ha”.

Esperto di psicosomatica, fisiognomica e sociologia si occupa di eccellenza nella performance. È editore e autore di libri, materiale formativo e audiovisivo sui temi della formazione professionale e umana.

Esperto di processi evolutivi, Michele Tribuzio aiuta i talenti ad acquisire uno sguardo nuovo sulle situazioni che affrontano, lavorando sul “Chi sei” e sul “Cosa vuoi”, per migliorare la performance individuale verso il “Cosa fare” e “Come farlo”.

Caro Zio Mike, mi piacerebbe descrivessi con poche ma rappresentative parole la tua attività di formatore.

Come spesso dico, esistono tanti form-attori nel panorama italiano (e non solo italiano). Persone cioè che interpretano un ruolo, che esprimono concetti senza però aver vissuto, sperimentato, e poter parlare ed insegnare con piena cognizione di causa dei temi trattati.

Attraverso l’esperienza maturata in questi decenni, nelle aziende e nel Coaching, ho potuto comprendere quelli che sono i bisogni di chi si rivolge alla formazione e studiare un completo percorso sia per le aziende che per il singolo individuo. E’ nata infatti, la Michele Tribuzio University. Racchiude le diverse tipologie di corsi che tengo per aziende, università e team, e il bellissimo Premium personal Coaching , il percorso di crescita personale one to one che prevede tre fasi di sviluppo per portare il coachee alla scoperta di sé, alla crescita ed infine alla migliore espressione di sé.

Michele Tribuzio, so che hai a cuore i temi sociali, in particolare le attività che si rivolgono al sostegno dei bambini.

Ti ringrazio per questa domanda che mi consente di parlare della nostra onlus, la Zio Mike Foundation. Sono passati ormai più di 11 anni dal primo progetto dedicato ai bambini, una sala multimediale per la casa famiglia “Madre Arcucci” di Bari. Tanti altri ne sono seguiti, sempre dedicati a quelle che sono le figure più fragili della nostra società: i bambini e gli anziani. Negli ultimi anni abbiamo stretto una vera e propria collaborazione con gli amici di Rise against hunger, che con un format molto bello e speciale raccolgono fondi e confezionano pasti durante l’evento di beneficenza in favore dei bambini dello Zimbabwe.

E’ un evento straordinario ed emozionante nel quale tutta la famiglia può essere coinvolta, e al ritmo di musica, si confezionano singole razioni pasti (riso-legumi-soia-vitamine) scandendo il raggiungimento dei numeri più importanti (1.000/5000/10.000/20.000 razioni in un giorno!).

Il prossimo evento “La vita nelle tue mani” ,si terrà a Bari Sabato 1 Ottobre 2022