LAVORO, IL NUOVO TREND PER RENDERE FELICI I DIPENDENTI È LA “GREEN WORK CULTURE”: 9 SU 10 SONO PIÙ SODDISFATTI SE COINVOLTI CON INIZIATIVE SOSTENIBILI

Felicità e lavoro, lavoro e felicità: due binari che corrono di pari passo e mai così in primo piano. I due concetti, attuali e in linea con i principali avvenimenti globali, emergono nel giorno in cui negli Stati Uniti viene celebrato il “Companies that Care Day”. Secondo numerose ricerche internazionali, la felicità e il coinvolgimento dei collaboratori dipendono dalle iniziative sostenibili messe in campo dalle imprese, le quali hanno costruito una vera e propria “green work culture”. Conferme in merito giungono dal National Environmental Education Foundation, secondo cui 9 dipendenti su 10 (90%) sono più soddisfatti e felici se coinvolti nelle iniziative verdi messe in campo dalla propria organizzazione. Ora i leader d’azienda come possono comportarsi? Ecco i consigli di Business Insider: dall’organizzazione di attività ricreative al coinvolgimento di realtà benefiche fino all’assunzione di nuovi talenti green.

È quanto emerge da un’analisi svolta su testate internazionali da Espresso Communication per Great Place To Work Italia. “La green work culture non è una tendenza passeggera – dichiara Alessandro Zollo, AD di Great Place To Work Italia – Già oggi il 90% dei dipendenti delle migliori aziende per cui lavorare nel 2022, che premieremo il prossimo 31 marzo, dichiarano di apprezzare il modo in cui le loro organizzazioni contribuiscono al benessere delle comunità circostanti. Lo sviluppo di una cultura green avrà effetti diretti non solo su benessere e produttività dei dipendenti, ma aiuterà le aziende ad accrescere il proprio fatturato”.

Ecco le 10 iniziative sostenibili da applicare in azienda per la realizzazione della green work culture:

Biking to work: fornire ai collaboratori delle biciclette per i vari spostamenti risulta sostenibile perché riduce l’inquinamento;

Creare spazi rilassanti all’interno del workplace: ogni leader non deve sottovalutare l’impatto dell’inquinamento acustico sulla produttività e sull’umore;

Promuovere il trend del pollice verde: una pianta in prossimità delle singole postazioni di lavoro migliora la qualità dell’aria e stimola la produttività del team;

Organizzare sfide alimentari “plant based”: si tratta di gare a squadre in cui i professionisti consumano solo cibi privi di proteine animali;

Ridurre sprechi attraverso il digitale: le varie bozze di un documento possono essere conservate sul laptop o, meglio ancora, su un cloud condiviso;

Sviluppare un team di green influencer: avere dipendenti che diffondano la cultura green aiuta a implementare nuove iniziative eco-friendly;

Realizzare corsi sulla sostenibilità ambientale: è fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’importanza della cultura aziendale green con workshop e seminari;

Risparmio energetico: secondo Harvard Law School, ridurre la luminosità del monitor del computer al 70% può far risparmiare fino al 20% dell’energia;

Organizzare competizioni mensili verdi in ufficio: sfidare i colleghi a passare un mese senza utilizzare posate di plastica offrendo dei premi è una modalità per combinare competizione e sostenibilità;