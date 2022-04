Orange Spritz Bar, la casa dello spritz è nel quartiere milanese di Porta Venezia

Sedici diversi spritz, per tutti i gusti: è la ricetta del successo dell’Orange Spritz Bar, il nuovo locale di via Tadino, nel quartiere milanese di Porta Venezia.

Filippo Bosio, Ceo del locale, è un ex giornalista. Ha dato vita ad una catena di paninerie gourmet ed è amministratore delegato di un importante gruppo finanziario. Ha dato vita allo Spritz Bar insieme con Marina de Beroldi, che gestisce il marchio LoveTherapy, creato nel 2003 da suo zio Elio Fiorucci, il famoso stilista.

Filippo è un uomo entusiasta, appassionato. E quando parla dell’Orange Spritz Bar è un fiume in piena: “Abbiamo un sacco di tipi di spritz – esordisce. – Abbiamo quelli bitterati amari, secchi, maschili, come il Rosso col Campari, il Classico con l’Aperol, il Milano col Cynar, il Veneziano col Select; e abbiamo quelli più dolci, femminili, come il Pinky, a base di passion fruit; o come il Laguna Blu, o il Melagodo. Che, come suggerisce il nome, viene fatto un liquore alla mela, mixato al Prosecco”.

Filippo Bosio è di origine veneta. Suo padre è di Schio, da lui ha preso l’amore per il buon bere. In Veneto, tra l’altro, è nato lo spritz. “Alla metà dell’Ottocento, per essere precisi – spiega. – La parola viene dal verbo tedesco spritzen, spruzzare. Perché durante l’occupazione austroungarica i soldati spruzzavano acqua gassata nel vino bianco locale, per diluirlo. Era troppo forte, troppo alcolico per loro. Così è nato lo spritz”.

Da allora è diventato una bevanda celeberrima. Con varie declinazioni locali: a Brescia, ad esempio, si chiama Pirlo, ed è composto da vino bianco mischiato a Campari.

Ma nell’Orange Spritz Bar non si beve soltanto spritz. “Abbiamo i 20 cocktail Iba più famosi del mondo – dice con orgoglio Filippo Bosio. – Il Negroni, il Manhattan, il Mohito…”

E che tipo di clientela avete all’Orange Spritz Bar?

“Estremamente eterogenea. Tanti giovani, che vengono nel quartiere della movida rainbow, dove la comunità lgbt conferisce un tocco speciale al quartiere. E sono giovani che scoprono nuovi gusti: magari conoscevano soltanto un paio di spritz, e restano sorpresi nel vedere che esistono tante variazioni. Ma abbiamo anche persone di mezza età e molte donne. Di solito bevono lo spritz fin verso mezzanotte, per poi passare a bevande con gradazione alcolica più elevata. E comunque lo spritz e i vari cocktail aiutano la conversazione e accorciano le distanze. Creano empatia, amicizia, senza correre il rischio di finire alticci”.