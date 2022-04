Mario Furlan, life coach – Il bello è nella salita

Scali una montagna. L’obiettivo è arrivare alla vetta. Ma è la salita che ti forgia. Che ti mette alla prova. Che ti dimostra di che pasta sei fatto. E che ti rafforza, nel corpo e nello spirito.

L’arrivo in cima non è altro che il culmine del percorso. Il risultato dei tuoi sforzi. Ci resti pochi minuti. Mentre l’ascesa è durata ore.

Così è la vita. La strada che porta al raggiungimento dei nostri traguardi è ciò che conta veramente. Non sappiamo se li taglieremo o no, i traguardi. Ma sappiamo che avercela messa tutta, con impegno e passione, ci rende persone migliori. Ci tempra. Ci irrobustisce, moralmente e spiritualmente. Indipendentemente dal risultato finale.

Certo, se ce la facciamo a raggiungere l’obiettivo siamo tutti più felici. Ma se non ce la facciamo non sarà, comunuque, stato inutile.

Ogni giorno su Facebook i consigli del life coach, formatore e motivatore Mario Furlan per la tua motivazione e la tua crescita personale!