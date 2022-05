6 DIPENDENTI SU 10 RIFIUTANO IL RIENTRO IN UFFICIO, SECONDO GLI ESPERTI SERVE UNA NUOVA “WORKPLACE CULTURE”: ECCO I 10 COMANDAMENTI DEL BACK TO OFFICE

“Lavorare bene significa vivere bene”: con queste parole Tommaso d’Aquino definisce una voce verbale attuale e relazionata al desiderio sempre più incessante dei professionisti di abbandonare l’ufficio per proseguire la carriera professionale all’interno delle mura domestiche. Le prime conferme a riguardo giungono da Harvard Business Review, secondo cui 6 americani su 10 (65%) vogliono lavorare interamente da remoto, rifiutando il rientro in ufficio. La situazione non cambia in Europa: secondo Employee Benefits, infatti, nel Regno Unito addirittura 8 professionisti su 10 (78%) cambierebbe lavoro nel caso in cui venisse loro offerto di lavorare interamente da remoto. E in Italia? Lo smartworking a tempo pieno è la scelta ideale per il 23% dei professionisti del Bel Paese. All’interno di questo scenario globale sorge quindi una domanda: come possono muoversi i leader d’azienda per promuovere il back to office? La risposta è la “new workplace culture”: si tratta dell’insieme di iniziative introdotte dai datori di lavoro per disegnare nuovi ed ingaggianti uffici che possano risvegliare la gioia dei dipendenti.

Questo è ciò che emerge da una serie di ricerche condotte da Espresso Communication per Senso, company di proprietà di Younitestars, che scende in campo a supporto dei propri operativi grazie a nuovi workplace a “misura di relazione”. “Gli eventi globali hanno rivisitato il mondo del lavoro, allontanando sempre di più i professionisti dai singoli uffici – afferma Gianmaria Monteleone, CEO e founder di Senso e Younitestars – Per limitare questa dinamica, abbiamo deciso di progettare i nostri uffici in modo tale da realizzare veri e propri spazi a misura di relazione. Ciò vuol dire che i professionisti hanno la possibilità di confrontarsi con i colleghi nella forma più immediata possibile. In quanto azienda di rilievo del nostro settore, vogliamo continuare a crescere e siamo consapevoli che questo sviluppo deve partire dal nostro headquarter e dal benessere dei nostri collaboratori”.

Le parole di Monteleone corrono di pari passo con quelle di Meytal Cohen, interior designer e docente di NABA, che ha gestito il progetto di riqualificazione degli uffici di Senso e Younitestars: “Con la pandemia ha preso piede un nuovo modo di lavorare che ha spinto leader d’impresa e datori di lavoro ad apportare modifiche utili al benessere dei singoli dipendenti. È possibile promuovere il back to office adottando una workplace culture incentrata su spazi a misura di dipendente. Il progetto di riqualificazione degli uffici di Senso e Younitestars fornirà ai collaboratori opportunità di connessione e collaborazione a 360°”.

Ecco, quindi, le 10 innovazioni più sorprendenti per ridisegnare i workplace: