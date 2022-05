Augusto Zucchinali: “Così ho costruito l’impero di Special Flanges”

Augusto Zucchinali è un uomo speciale: imprenditore che ha costruito un impero, filantropo che aiuta la sua comunità, persona semplice, cordiale, alla mano e nel contempo molto carismatica.

Zucchinali è il fondatore e presidente di Special Flanges, l’azienda di Cesano Maderno leader mondiale nella produzione di pezzi speciali per impianti petroliferi, eolici, chimici e farmaceutici ; compreso il più grande sito mai esistito per la raffinazione del petrolio, in Arabia Saudita. Perde i genitori presto, a 11 e 15 anni e impara, da adolescente, a cavarsela nel mondo.

Tutto è iniziato 38 anni fa, quando Augusto Zucchinali era un semplice dipendente in una azienda metalmeccanica.

“Ho sempre amato la mia libertà più di qualunque altra cosa – dice Zucchinali. – Non avrei accettato di lavorare sotto un padrone, così da ragazzo decisi di fare da solo. Comprai un trapano e un tornio e diedi vita ad una piccola officina meccanica grazie all’aiuto di mia moglie Tina, una donna eccezionale che ha sempre lavorato in azienda al mio fianco.

Devo molto anche ai miei due splendidi figli, Mauro e Tiziano, che mi hanno sempre affiancato e che oggi gestiscono questa bellissima realtà che esporta prodotti in 70 nazioni ”.

Oggi l’azienda fattura oltre 50 milioni di euro l’anno e conta 120 dipendenti e collaboratori tra la casa madre di Cesano Maderno e gli stabilimenti di Gorla Minore e Legnano. Oggi la proprietà è metà di Zucchinali e metà di un fondo d’investimento italiano: siamo dunque di fronte a uno dei casi, sempre più rari, di aziende leader di mercato che rimangono in mani italiane.

Ma Augusto Zucchinali non è solo un imprenditore di enorme successo: è anche un filantropo grande sostenitore di oratori , parrocchie e associazioni per disabili. Per anni è stato anche Presidente del Gruppo sportivo del suo paese.

Crede molto nello sport come strumento educativo e sociale e proprio per questo ha creato un centro sportivo molto innovativo a Lazzate e sta lavorando alla costruzione di un altro ancora più grande a Mariano Comense dove verranno costruiti 11 campi da Padel e 4 da Beach Volley con sabbia riscaldata.

Augusto Zucchinali è un giocatore e un grande appassionato di tennis: viaggia nel mondo per seguire i tornei del Grande Slam; è anche un grande amante dell’Arte e della cultura italiana.

Potrebbe essere il soggetto di un film: la storia incredibile di un ragazzino rimasto orfano che con tanta dedizione riesce a realizzare tutti i suoi sogni.