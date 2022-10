Mario Furlan, life coach – Perché nessuno è profeta in patria

Nessuno è profeta in patria. Infatti Gesù Cristo venne deriso dagli abitanti di Nazareth, il villaggio dove abitava, quando disse loro che lui era il messia. “Figurati se ti crediamo, ti conosciamo da quando eri piccolo!” gli risero in faccia i suoi concittadini.

E’ il motivo per cui spesso i genitori non vengono ascoltati dai propri figli, il principale dai suoi collaboratori, e così via. E’ la “legge della familiarità”: capita di avere difficoltà ad emergere in ambienti familiari. Nel mondo della crescita personale, ad esempio, i formatori americani vengono considerati i migliori. Anche se dicono le stesse cose di quelli italiani. Perché hanno il fascino di chi viene da oltreoceano. E spesso, quando vengo contattato per uno speech motivazionale o del business coaching in un’azienda, il titolare mi confida di avere bisogno di una terza persona per spiegare certi concetti ai suoi. “Se glieli dico io – ammette – non mi ascoltano”.

Se, pertanto, ti trovi in questa situazione, cioè chi ti sta intorno prende sottogamba le tue indicazioni, cerca una persona esterna e autorevole che sia capace di darle. Conosco un padre che per anni ha cercato, inutilmente, di convincere suo figlio a smettere di fumare. Poi, un bel giorno, il figlio ha visto sui social il suo influencer preferito affermare che fumare è da sfigati. E da allora ha smesso.

Ogni giorno su Facebook i consigli del life coach, formatore e motivatore Mario Furlan per la tua motivazione e la tua crescita personale!