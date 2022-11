Maison Cilento, l’eccellenza nell’alta sartoria

La Maison Cilento è un’eccellenza nel campo dell’abbigliamento maschile e dell’alta sartoria e cravatteria . Non solo in Italia, ma nel mondo.

Ugo Cilento è l’ottava generazione di una famiglia storica di imprenditori che hanno sempre privilegiato l’artigianalità e la sapiente maestria di mani esperte nella realizzazione di ogni singolo capo. Il suo negozio di Napoli, sito al numero 203 e 204 della elegante Riviera di Chiaia, risale al lontano 1780. “E i miei gemelli di 11 anni, Martino e Vera, sono la nona generazione che porterà avanti il nome della famiglia”, afferma Ugo sorridendo.

Il nome Cilento è sinonimo di eccellenza, eleganza, stile e qualità. Produce, rigorosamente a mano, abiti, camicie, cravatte, foulard, calzature e borse. “Siamo riconosciuti come un’eccellenza napoletana nel mondo” dice con orgoglio il patron della Maison. E con altrettanta legittima fierezza spiega che la sua Azienda è fornitrice ufficiale di due case reali: la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e la Real Casa di Savoia.

“Amo l’arte, le tradizioni ed il bello – dice Ugo Cilento – e spesso lavoriamo con Musei, Enti e Fondazioni disegnando e realizzando cravatte e foulard che possano comunicare quanto di bello e prezioso è conservato in essi, come con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta e la Pinacoteca di Brera, per citarne alcuni”

Ad ottobre Ugo Cilento ha aperto anche un negozio a Milano. Anche qui in una location prestigiosa: in via Fiori Oscuri 13, a Brera. Proprio lì dove c’era l’Antica Spezieria di Brera, prima e l’Antica Farmacia di Brera dopo.

Le sete utilizzate per le cravatte settepieghe sono italiane e inglesi, i tessuti per abiti e giacche sono anglosassoni. Tutto nel rispetto della tradizione.

Oggi molte persone desiderano indossare abiti più casual rispetto al passato, nella vita quotidiana o anche solo nel tempo libero. “E’ per questo – ribadisce con fermezza Ugo Cilento – che, oltre ai nostri capi iconici, realizziamo anche pullover con taglio felpa, cardigan sportivi, sneakers e pantaloni dal taglio sportivo, ma sempre nel rispetto del nostro stile e della nostra tradizione che mette al primo posto l’altissima qualità delle materie prime, il buon gusto e l’eleganza”.