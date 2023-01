Mario Furlan, life coach – Così la tua vita sarà più facile

Quando avrò finito la scuola, la vita sarà più facile.

Quando sarò laureato, la vita sarà più facile.

Quando avrò un lavoro, la vita sarà più facile.

Quando i figli usciranno di casa, la vita sarà più facile.

Quando andrò in pensione, la vita sarà più facile.

E’ falso!

Non illuderti che la tua vita diventerà più comoda: non succederà mai. Nemmeno da pensionato: potresti ritrovarti con gli acciacchi, e con il problema di come sbarcare il lunario con una pensione da fame…

Ogni età della vita ha i suoi vantaggi e svantaggi. E ogni momento è sempre duro. Quindi non aspettarti che le cose si semplifichino; sii tu, invece, a diventare più forte. Più capace di affrontare le sfide quotidiane. Solo se ti rafforzerai, e diventerai più determinato, deciso e resiliente, ti sembrerà che la vita sarà diventata più facile. Ma non sarà lei ad essersi trasformata, bensì tu!

