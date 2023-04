Mario Furlan, life coach – Due cose da evitare nelle conversazioni

Ci sono due cose da evitare nelle conversazioni.

La prima è sempre da evitare. Come la peste.

La seconda è da evitare se non sei ancora in confidenza con le persone.

E’ sempre utile non presentarsi da sbruffoni, altezzosi, persone che ostentano i loro strepitosi successi. Questo, lo sappiamo, indispone e rende odiosi; perché chi si atteggia da supereroe fa sentire piccolo piccolo l’interlocutore.

Ma è altresì sbagliato aprirsi troppo con chi si conosce poco. La cultura odierna spinge ad esibire le proprie fragilità e debolezze: sei un essere umano pieno di problemi e paure, non nasconderle! Concetto giusto, ma da applicare con cautela. E non con chiunque. E, soprattutto, non subito. Se sin al primo incontro ti piangi addosso sciorinando le tue disgrazie non ti apprezzeranno affatto. Non ti giudicheranno aperto e sincero, bensì lagnone e sfigato. Anche in questo caso il risultato sarà lo stesso: cercheranno di evitarti, ti considereranno uno jettatore e se ti incroceranno si toccheranno.

