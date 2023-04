Gruppo Saviola è l’azienda leader in Italia e nel mondo per il riciclo del legno post-consumo per la produzione del pannello ecologico 100% recycled wood che arreda in modo sostenibile le nostre case. Quindici stabilimenti in Italia e nel mondo, 2000 collaboratori, 900 milioni di fatturato: è un vero e proprio colosso internazionale della circular economy nata a Viadana (MN) e che esporta la bellezza del Made in Italy nel mondo. Alessandro Saviola, Presidente del Gruppo Saviola e noto imprenditore, ci spiega il segreto del successo della sua azienda.

Il termine impresa ha un doppio significato, quello di azienda, intesa come realtà industriale, e quella che deriva dal verbo “intraprendere”, ovvero una sfida. Nel suo lavoro questi due significati si trovano l’uno accanto all’altro, destinati a coesistere. Cosa l’ha spinta a fare impresa, a intraprendere questo viaggio con tutte le soddisfazioni, ma anche i rischi che ne derivano?

“Gruppo Saviola come impresa è nata già come una sfida. Quella di mio padre che partendo da zero nel 1963 è riuscito a creare una realtà consolidata e che quest’anno celebra i 60 anni di storia, ma penso poi alla sfida più grande (che con la consapevolezza ambientale di oggi posso dire essere stata vinta) abbandonare l’uso di legno vergine per passere a trasformare una materia prima seconda come il legno post-consumo. L’azienda si è dovuta trasformare e noi siamo cambiati con lei. Fin da bambino sono cresciuto in azienda che per me già da allora era profumo di casa. Da quel momento ho dovuto affrontare tante sfide a partire dal 2009 con la scomparsa improvvisa di mio padre in piena crisi economica. Mi piace molto fare quello che faccio e, insieme ai miei collaboratori e collaboratrici, vedere realizzati gli obiettivi che insieme ci poniamo ogni giorno.”

Parlando di obiettivi, Mauro Saviola già negli anni ‘90 ha trasformato il Gruppo in quella che oggi viene chiamata un’azienda Eco-Ethical. Al momento non siete solo leader nel vostro settore, ma siete anche i pionieri nel riciclo del legno post-consumo e un esempio di sostenibilità sicuramente da seguire. È un grande traguardo?

“Sicuramente oggi stiamo continuando quella che è stata la visione pionieristica di mio padre, cercando di migliorarci e alzare sempre di più l’asticella. Siamo molto fieri di quello che facciamo, ogni giorno salviamo con la nostra produzione 10mila alberi e ogni anno tanti quanti la dimensione del Comune di Roma. Ultimamente, stiamo cercando di comunicare questo messaggio perché vogliamo informare le persone renderle più consapevoli del fatto che arredare la casa in modo sostenibile è possibile. Quando si parla di riciclo in pochi pensano al legno. Posso dire che uno dei nostri obiettivi, al momento, è certamente quello di informare il consumatore che esistono materiali, in questo caso i nostri pannelli ecologici 100% recycled wood, esteticamente e qualitativamente identici ai materiali a cui si ispirano (legni, pietre, tessuti, marmi…), ma con un impatto ambientale nettamente positivo.”

C’è qualche consiglio che si sente di dare a tutti quei giovani che hanno intenzione di intraprendere un percorso imprenditoriale?

“Sicuramente sono fondamentali la motivazione e la perseveranza, ma soprattutto l’avere fiducia. Io stesso mi sono trovato in prima persona ad intraprendere nuove sfide. Fare impresa al giorno d’oggi è certamente una scommessa, ma è anche l’esperienza più appassionante che mi sia capitata. Quello che faccio e che devo fare ogni giorno è anche quello che amo e quindi ci metto tutta la passione che ho, impegno e coraggio. Questo anche grazie alla mia famiglia e ai miei amici. Circondarsi di persone appassionate è molto importante, qualcuno che ti sappia dare buoni consigli ma anche qualcuno che ti stia vicino nei momenti più difficili.”