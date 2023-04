Viviamo in un mondo di promesse infrante. In cui la parola data, gli impegni, le garanzie sembrano, ormai, non garantire più nulla. Sono carta straccia, parole al vento. E questa cattiva abitudine, e mancanza di rispetto, è andata crescendo negli ultimi anni.

Diciamo “Ci vediamo venerdì!”, o “Ci sentiamo domani”, sapendo che forse non sarà così. Perché ce ne dimentichiamo. O ce ne infischiamo. E magari ci inventiamo qualche scusa per giustificare la nostra assenza.

Assicuriamo il nostro impegno per aiutare l’amico a trovare un lavoro, ma quando per mail ci arriva il cv lo cestiniamo.

Abbiamo firmato un contratto di lavoro, ma ci mettiamo in malattia per non lavorare e ricevere comunque lo stipendio.

Ci ripromettiamo di smettere di fumare o di iniziare a correre, ma sotto sotto sappiamo che non faremo né una cosa, né l’altra.

Ma quando non manteniamo la parola data, perdiamo credibilità. E quando perdiamo credibilità, rompiamo le relazioni. Con gli altri. E con il nostro animo.

Gli altri non ci credono più. Ci considereranno, giustamente, inaffidabili. Per non dire di peggio. Si sentiranno presi per i fondelli. E noi stessi non crederemo più in noi stessi, e a ciò che avremmo deciso. Le nostre promesse saranno promesse da marinaio, non avranno alcun valore.

Prova a mantenere la parola data per almeno un mese. Con gli altri. E con te stesso. Vedrai, poco per volta, il mondo intorno a te cambiare. E diventerai una delle poche persone davvero rispettate e stimate. Perché non prendono in giro. Perché sono oneste. Perché la loro parola è oro. E perché sono attendibili, leali, serie e corrette.