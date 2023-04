Mario Furlan, life coach – Usa l’amore per raggiungere i tuoi risultati

Spesso siamo disposti a fare per chi amiamo ancora di più di ciò che faremmo per noi stessi. Una madre ne è il classico esempio: è disposta a fare di tutto, anche a morire, per suo figlio.

Sfruttiamo questa nostra caratteristica per attingervi la motivazione a impegnarci nei momenti di crisi. Proprio in quei frangenti, in cui ci viene voglia di gettare la spugna, pensiamo a chi amiamo: un figlio, il partner, un genitore, un amico… E dedichiamo i nostri sforzi a quella persona. L’amore ci aiuterà a trovare nuova energia, e a raggiungere il risultato.

Se sei credente, puoi dedicare il tuo sacrificio a Dio, al Santo cui sei devoto, al Profeta…Ogni religione abbraccia questo modo di pensare: è la potenza della Fede.

Ogni giorno su Facebook i consigli del life coach e business coach, formatore e motivatore Mario Furlan per la tua motivazione e la tua crescita personale!

Mario Furlan è stato eletto “miglior life coach d’Italia” dall’Associazione Italiana Coach.