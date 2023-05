IMPRESE, GUNA FESTEGGIA 40 ANNI AL SERVIZIO DELLE TERAPIE D’AVANGUARDIA SUPERANDO I 50 MILIONI DI FATTURATO

“Donne e uomini, idee e capitali, amalgamati con il fine comune di realizzare gli obiettivi prefissati”: con queste parole Alessandro Pizzoccaro, in qualità di presidente e fondatore, definisce Guna, l’azienda a cui ha dato vita nel 1983. 40 anni più tardi l’impresa, che sin dalle origini si è dedicata alla diffusione di una medicina centrata sull’uomo e alla distribuzione di rimedi biologici unici ed innovativi, ha raggiunto la leadership nel campo delle medicine biologico-naturali. Come? Grazie alla qualità riconosciuta dei suoi prodotti, ad una dedizione speciale rivolta alla didattica a supporto di medici e farmacisti e ad un impegno nei confronti della ricerca scientifica che ha portato a oltre 30 pubblicazioni su importanti riviste internazionali indicizzate. Dal punto di vista economico la realtà, con sede a Milano in via Palmanova, ha chiuso il bilancio 2022 totalizzando un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, con un trend di crescita a doppia cifra in termini di ricavi negli ultimi 20 anni. Pur essendo un’azienda orgogliosamente made in Italy, Guna guarda con entusiasmo anche all’estero: opera negli USA attraverso il distributore Guna Inc., è presente in oltre 40 paesi con distributori in esclusiva e, ad oggi, la quota di export sul fatturato complessivo è pari all’11%. Ma i numeri che definiscono l’organizzazione non finiscono qui: Guna si avvale del contributo di oltre 270 collaboratori di cui 140 donne e il 60.5% dei professionisti presenti in azienda è laureato. “Siamo una realtà ambiziosa che punta a migliorarsi anno dopo anno – afferma Alessandro Pizzoccaro – I criteri alla base delle nostre decisioni sono la correttezza, la trasparenza, il rispetto e la lealtà nei confronti di tutti i nostri interlocutori. Inoltre, siamo convinti che la nostra impostazione sia la base della medicina del futuro e che esista un vero e proprio tesoro di potenzialità nell’ambito della farmacologia dei bassi dosaggi non ancora esplorato”.

Da sempre, ben prima che diventasse di attualità, Guna ha rivolto particolare attenzione ad una gestione aziendale ecologicamente sostenibile. Inoltre, unica nel panorama farmaceutico, ha fatto la scelta No Patent, ossia di non brevettare i propri know how innovativi, nonché di rendere copyleft le proprie pubblicazioni perché profondamente convinta che le conoscenze nell’ambito della salute debbano essere condivise. Gli obiettivi principali dell’impresa per l’anno corrente consistono nella crescita continua anche grazie all’impegno a realizzare la definitiva affermazione di una visione della medicina che interpreta l’uomo come un insieme complesso ed interagente di corpo, mente, spirito ed emozioni. Proprio in tale ottica Guna promuove per il secondo anno consecutivo il Symposium sulla Medicina dei Sistemi, moderna branca della medicina ufficiale che reinterpreta il paziente come sistema complesso costituito da network interagenti all’interno dell’organismo, che a sua volta convive in un network ambientale inserito in un network sociale. Anche a questa edizione, che avrà come tema il “Paziente del Futuro”, interverranno 30 prestigiosi relatori e coordinatori, tutti docenti universitari di varie facoltà mediche italiane e straniere. Il Symposium si svolgerà il 20 maggio all’Università di Milano. Per l’impresa 100% made in Italy questo evento simbolicamente certifica il valore e la lungimiranza dell’impegno perseguito durante tutti i suoi 40 anni di attività.