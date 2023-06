Mario Furlan, life coach – Le tre basi di qualunque rapporto

Quali sono le cose imprescindibili affinché un rapporto, di coppia, di amicizia o professionale, possa funzionare e durare nel tempo?

Al primo posto metto la stabilità emotiva. Cioè la capacità di non avere repentini e violenti sbalzi d’umore. E’ difficile andare d’accordo con un lunatico. Con uno psicolabile. O anche con un fumantino. Perché non sai cosa ti aspetta. E le sorprese non saranno positive.

Naturalmente serve anche l’intelligenza. Soprattutto quella emotiva. Che riguarda il modo in cui ragioni, e la consapevolezza delle tue azioni. C’è chi non si rende conto di come si sta comportando: è un irresponsabile, e anche uno stupido…emotivo. Soprattutto se dà agli altri la colpa dei suoi fallimenti.

Fondamentale è poi il rapporto di fiducia: sapere che puoi contare su quella persona. Che non ti tradirà, non ti prenderà in giro, non ti farà promesse che non manterrà.

Lo so, sono poche le persone così. Con testa e cuore. E proprio per questo chi le trova… trova un vero tesoro!

