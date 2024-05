Ha ideato e realizzato il più celebrato beach club d’Italia, il Soleluna Beach Village di Albissola Marina, in provincia di Savona; locale che è stato premiato anche come migliore location per i matrimoni. E’ uno scrittore, ed un viaggiatore infaticabile: i suoi viaggi, in una sessantina di Paesi del mondo, lo hanno arricchito spiritualmente, e gli hanno fornito ispirazione per il SoleLuna. E si è da poco sposato a New York con Emanuela, la sua compagna da 12 anni, in un matrimonio anticonvenzionale come lui.

Lui è Alessandro Minetti, “un cervello da yuppie su un cuore da hippe”, come si definisce: un manager di successo, ma anche un cuore vagabondo ed errabondo, spinto dalla sete della conoscenza.

Genovese, dopo avere dato vita ad una scuola di lingue da giovanissimo era avviato ad una brillante carriera nel settore petrolifero, sulle orme del padre, quando sulla sua vita piomba la tragedia. E’ in auto con il papà quando la macchina si schianta contro un camion. Il babbo muore lui si salva per miracolo.

“Quel dramma mi ha cambiato radicalmente la vita – dice Minetti. – Mi ha fatto toccare con mano l’estrema precarietà della nostra esistenza, e mi sono chiesto come mai fossi sopravvissuto a quel terribile incidente, da quella macchina tutta accartocciata. Perché mio padre era morto, e io no? Cosa mi stava dicendo il destino? Se ero rimasto vivo, cosa avrei dovuto fare, adesso, della mia vita?”

Alessandro Minetti cambia radicalmente prospettiva. Inizia a viaggiare, per fare esperienze nuove e aprire mente e cuore a nuove filosofie. Lo attira soprattutto l’Asia, il continente della spiritualità: percorre, prima da solo e poi con la neomoglie, India, Nepal, Tibet, Cina, Vietnam… Ma è a Bali che decide di stabilirsi per un certo tempo, e dove torna ogni anno. “Perché – spiega – è un’isola piccola, non dispersiva, dove ho trovato tutto quello che cerco: spiritualità, pace, natura, compagnia, divertimento…”

Dopo un lungo peregrinare per le vie del mondo trova la pace interiore, che gli permette di superare il trauma che l’ha segnato così violentemente. E capisce che la sua missione è creare qualcosa di nuovo, e di bello, per far divertire e far star bene gli altri. Così, nel Duemila, apre un beach club rivoluzionario: il Soleluna, appunto. All’inaugurazione arrivano oltre 3mila persone da tutto il nord Italia, un successo oltre le più rosee aspettative.

“E’ un posto che mi somiglia, non convenzionale, il punto d’arrivo di una lunga ricerca dove alla spiaggia e al ristorante, molto curati uniamo la cultura, con presentazioni di libri e spettacoli teatrali, e il divertimento, con concerti e discoteca” spiega Alessandro Minetti. Il look del locale è, come dice lui, tropical chic, con mobili che lui stesso ha scelto a Bali. Da lui arrivano a presentare i loro volumi personaggi come Walter Veltroni, Marco Travaglio, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Gad Lerner, Andrea Scanzi, Federico Buffa e molti altri giornalisti, attori e scrittori di successo. E Minetti scrive a sua volta romanzi. Sono due, entrambi autobiografici: “Un magnifico spreco di tempo” e “C’era una volta un’estate”. Due libri profondi e commoventi, in cui il creatore del Soleluna Village si mette a nudo, racconta il suo mondo e la sua visione della vita. Una vita che é fatta soprattutto di cose semplici, persone reali e dei valori più autentici. Coi piedi a terra e lo sguardo al cielo ma sempre strizzando l’occhio alla bellezza, il suo vero chiodo fisso. “Al primo posto metto sempre la bella vita, che non vuol dire essere superficiale ma piuttosto attento a moltiplicare la felicità, a inseguirla e scovarla ovunque si trovi – spiega Minetti. – Nei viaggi, negli incontri, oppure scrivendo romanzi, anche quando ti sembra che fuori il mondo stia per impazzire. Bisogna essere pronti, perché la fiamma prima o poi si spegnerà. Per questo dobbiamo vivere al limite delle nostre possibilità e avere sempre progetti in testa, se non vogliamo inaridire.”