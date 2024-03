Due nuovi membri nel team della Fondazione regionale per la ricerca biomedica

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), realtà di spicco nel territorio lombardo che si pone come obiettivo primario quello di valorizzare e promuovere la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita, inizia il nuovo anno con una grande novità. Entrando più nel dettaglio, il team operativo si appresta ad accogliere due nuovi membri che andranno ad integrare una squadra già rodata e, soprattutto, in continua crescita. Si tratta di Federica Albanese e Luca Finetti, entrambi di rientro dagli USA dove hanno maturato esperienze, sia universitarie sia lavorative, di grande spessore. Federica, nello specifico, vanta una grande esperienza in campo cellulare, in particolar modo nella manipolazione e differenziamento di colture cellulari staminali (iPSC) e Genome editing.“Tornare in Italia per me significa davvero molto – dichiara Albanese – Mi ritengo fortunata e, allo stesso tempo, sono emozionata, ma non vedo l’ora di mettermi in gioco all’interno di una realtà così stimolante e, soprattutto, ambiziosa come quello offerto dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Gli Stati Uniti, e anche il Canada, mi hanno visto crescere come professionista ed ora sono pronta e carica per dimostrare quanto imparato in quella che è e sarà sempre la mia casa, ovvero l’Italia”.

Dall’altra parte, ecco Luca, ricercatore nell’ambito della biologia molecolare e fisiologica applicata all’entomologia: “Rientrare in Italia, considerando tutto quello che è stato in merito al tema fuga di cervelli, fa quasi scalpore. Di FRRB mi ha colpito fin da subito la volontà di emergere e far sentire la propria voce e la propria vocazione, ovvero l’importanza della ricerca a 360°. Dopo anni trascorsi tra Stati Uniti e Canada, che saranno sempre una seconda casa per me, ho avvertito il desiderio di tornare in Italia per mettermi in gioco, ma non solo. Voglio mettere in pratica quanto appreso nel corso degli anni precedenti e aiutare i miei futuri colleghi a far crescere quella che, al giorno d’oggi, è una realtà punto di riferimento nel proprio settore”. A livello di aggiornamenti prettamente corporate, in casa FRRB sono previsti anche ulteriori ingressi in vista delle prossime settimane vista la grande mole di progetti e iniziative in fase di organizzazione e sviluppo nel corso dell’anno corrente.