Alberto Ranzato e la Comunicazione Carismatica

Alberto Ranzato è il formatore italiano che ha divulgato nel mondo i concetti di comunicazione integrata e di Comunicazione Carismatica®️. Ma cosa significano?

“La comunicazione integrata tiene conto di tutti gli ingredienti della comunicazione: mente, corpo, voce, linguaggio, emozioni e flow; la conseguenza di una comunicazione ben integrata è una comunicazione carismatica, che persuade e affascina” spiega Ranzato.

Prima allievo e poi braccio destro di Ciro Imparato, ha aiutato il vocal coach morto qualche anno fa a divulgare nel mondo il concetto di “four voice colors”, cioè dei quattro colori della voce.

“Perché il tono e il colore della voce può, e deve, variare a seconda delle necessità – dice Alberto Ranzato. – Può essere rossa, entusiasta; verde, calma e tranquillizzante; blu, affidabile e sicura; o gialla, allegra e simpatica”.

Ranzato forma da una quindicina di anni reti vendite in Italia e all’estero, spiegando loro come risultare più persuasivi con il cliente. E poi insegna la Comunicazione Carismatica®️, di forte impatto emotivo, a manager, avvocati, professionisti, politici, ceo di aziende,… per migliorare la leadership e la comunicazione interna all’azienda, oltre che dominare l’arte del public speaking carismatico.

“Spesso parlo di estetica vocale, cioè di abbellire la voce e il modo di parlare – racconta. E aggiunge: “Uso l’immagine di mettere la cravatta alla voce. Spesso prestiamo molta attenzione a come ci vestiamo, mentre poniamo molto poca attenzione alla tonalità che utilizziamo, eppure è fondamentale. Una voce sgradevole può produrre effetti deleteri”.

Nonostante la sua conoscenza lo renda un numero uno nel suo settore, Ranzato si considera un eterno studente. E adesso, a 36 anni, la sua sfida è ricavare del tempo nella sua vita impegnatissima per fare ricerca:

“Voglio approfondire soprattutto il legame tra voce e bioenergetica, oltre che voce e mindfulness, e di tutto ciò che ci aiuta a comunicare meglio con gli altri e con noi stessi – afferma. – Certo, la comunicazione esterna è fondamentale. E non soltanto se sei un commerciale o ti occupi di formazione della rete vendita, ma per qualunque lavoro di squadra, o in cui entri in contatto con altre persone. Però la comunicazione interna, quella con noi stessi, è ancora più essenziale. Perché, alla fine, tutto parte da come ci sentiamo. E il modo in cui parliamo con il prossimo riflette la maniera con cui ci parliamo, sottovoce”.

Per Comunicazione Carismatica: https://comunicazionecarismatica.it/

Per Estetica Vocale: https://dizionedigitale.it/corsi-servizi/estetica-vocale/

Per la formazione alle reti vendita: https://vocepervendere.it/