In arrivo la seconda edizione del Festival Universitario di University Network

Appuntamento il 10 e l’11 maggio al Talent Garden Calabiana di Milano con oltre 100 ospiti e speaker: due intere giornate dedicate a formazione, tecnologia e sostenibilità per avvicinare gli universitari al mondo del lavoro.

University Network – società under 30 che svolge un ruolo chiave per aziende e università nell’interazione con la Gen Z – ha annunciato l’arrivo della seconda edizione del più grande evento di carattere nazionale dedicato al mondo dei giovani studenti: il Festival Universitario.

Nato con l’obiettivo di preparare i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro e permettere alle aziende di posizionarsi sul target universitario, l’evento, unico nel suo genere, quest’anno si amplia e raddoppia: due intere giornate, venerdì 10 e sabato 11 maggio, nuovamente presso il Talent Garden di via Calabiana a Milano. A partire dalle ore 11 si susseguiranno non-stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti d’eccezione e personalità di rilievo del mondo di imprenditoria, formazione, sostenibilità, tecnologia, giornalismo, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri.

Gli studenti che parteciperanno al Festival avranno così l’occasione di farsi ispirare da oltre 100 ospiti, aziende ed esperti di fama nazionale e internazionale per scoprire nuove opportunità lavorative e fare networking. Al contempo, l’evento rappresenta un’occasione unica anche per aziende di settori diversi, per connettersi con un pubblico strategico coinvolgendo attivamente le leve di domani.

“Solo nel 2023, le aziende italiane hanno registrato un gap di oltre 420.000 laureati specializzati ritrovandosi senza le competenze necessarie per svolgere mansioni specifiche. È dunque sempre più necessario creare delle connessioni volte a colmare il divario tra le conoscenze degli studenti e le richieste del mondo del lavoro”. Ha dichiarato il CEO Leonardo D’Onofrio, che ha continuato: “Ecco perché, dopo il successo della prima edizione, siamo entusiasti di riproporre il Festival Universitario,

un evento che si è rivelato strategico nell’unire giovani e aziende all’insegna di una più stretta collaborazione”.

L’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, in occasione della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Marino, ha commentato: “Grazie al Festival Universitario, University Network mette in collegamento le aspirazioni dei giovani con il mondo delle imprese e delle istituzioni che intendono coinvolgere le nuove generazioni, con efficacia, nella crescita della propria realtà. In un’epoca in cui ragazze e ragazzi adottano nuovi modi di comunicare, utilizzando canali e linguaggi diversi, è imprescindibile promuovere esperienze come quelle proposte dal Festival, un appuntamento in grado di rispondere ai loro interessi e capace di stimolare la loro curiosità”.

Nella sua prima edizione del 2023, il Festival ha già contato la presenza di oltre 4mila studenti universitari partecipanti, numeri attesi anche quest’anno. Un’occasione d’oro sia per i giovani, che potranno cogliere spunti interessanti per la propria crescita professionale e carriera futura, sia per le aziende, per scovare i talenti di domani.

Tutte le informazioni sul Festival Universitario 2024 e su come partecipare sul sito web.

***

I Partecipanti e il Programma

In questi giorni è stata completata la line up con tutti gli ospiti e professionisti che aderiranno alla manifestazione e che andranno a comporre i differenti panel degli incontri sul Main Stage e della Workshop Room. Alcuni tra gli ospiti principali, già confermati, sono Fabio Caressa (Commentatore Sportivo), Martina Strazzer (Founder & CEO Amabile Jewels), Progetto Happiness (YouTuber e Reporter), Carlo Cottarelli (Direttore Programma di Educazioni Scienze Economiche e Sociali, UniCatt), Matteo Mille (CMO and COO Microsoft Italia) e Jakidale (YouTuber).

A condurre l’evento, riconfermata la giornalista Chiara Piotto di SkyTg24 insieme a Carolina Sardelli di Tgcom24 ed Enrico Galletti di RTL 102.5.



Di seguito, il programma completo:

Venerdì 10 – Day 1

11:00 – Dal piccolo al grande schermo: i segreti per lavorare nell’intrattenimento

12:00 – Come lanciare una startup di successo?

13:00 – Verso un futuro sostenibile: visioni e soluzioni per il domani

14:00 – Economia e investimenti: visioni e strategie per un mondo in evoluzione

15:00 – Giuristi 2.0: le competenze necessarie per affrontare le sfide professionali nel diritto

16:00 – Inchiostro digitale: il futuro del giornalismo nell’era dell’Informazione

17:00 – Come cambierà il mondo del lavoro con l’Intelligenza Artificiale?

18:00 – Le professioni del domani: come sta cambiando il mondo del lavoro?

Sabato 11 – Day 2

11:00 – Frontiere digitali: le prossime rivoluzioni tecnologiche

12:00 – Salute mentale, le sfide di oggi

13:00 – Costruirsi una carriera nel marketing e nella pubblicità: strategie e segreti

14:00 – Lavorare nella musica: come funziona dietro le quinte?

15:00 – Moda e innovazione: sfilando verso il futuro

16:00 – Vivere di sport: trasformare un sogno in realtà

17:00 – Il ruolo delle nuove generazioni nel disegnare il futuro della Politica

18:00 – Carriere digitali: da creator a imprenditore

21:00 – Party

I Partner

L’evento è patrocinato dalla Commissione Europea, dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi), da Confindustria Lombardia e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù oltre ad una molteplicità di brand promotori che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari, tra cui Gi Group, Coca Cola, Microsoft, PwC, EY, iliad, Ticketmaster, L’Oreal, Habacus, Matilde Vicenzi, Haier Europe, ETS Global e Talent Garden.

Media partner del Festival Universitario 2024 sono Il Sole 24 Ore, SkyTg24, CityNews/MilanoToday, e Startup Italia. Molteplici anche i New Media partner come CNC Media, Pillole di Economia, Eccellenza Italiana, Starting Finance, Tech Dale e Pmi.it. L’evento è stato inoltre realizzato grazie al supporto dei numerosi technical partner: Pioneer DJ, Tucano, Streetvox, Fieldfisher, 24 Bottles eGroup, Guarda e Qromo.