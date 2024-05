L’idea del libro nasce da un progetto editoriale, pensato insieme all’Editore Sossella, con l’ambizione di raccontare la storia del giornalismo italiano, attraverso la voce e i racconti dei protagonisti.

In questi giorni è uscito “Giornalisti Italiani”, il primo volume di questo progetto di Massimo Ferrarini. Si tratta di una raccolta di conversazioni con 19 giornalisti italiani, con una forte esperienza in diversi settori, dal cartaceo al digitale, fino al podcast e alle nuove forme di divulgazione come i social network e le applicazioni di messaggistica istantanea.

Un pezzo di storia del giornalismo italiano raccontato da alcuni dei principali protagonisti. Storie ricche di aneddoti inediti, che delineano inevitabilmente anche un pezzo di storia italiana. De Bortoli, Sallusti, Feltri padre e Feltri Figlio, Cerasa, Calabresi, Buccini, Mughini, Gomez, Cazzullo, Spetia, sono solo alcuni dei nomi presenti nel libro e tutti con un ruolo fondamentale nella storia del giornalismo italiano.

Nel libro di Massimo Ferrarini spesso si ritrovano gli stessi aneddoti, raccontati con punti di vista differenti, dai giornalisti intervistati che magari nella loro carriera si sono ritrovati a lavorare insieme o a collaborare per la stessa testata. I rapporti personali o l’affinità di pensiero sono il filo conduttore che lega un’intervista all’altra, dipanandosi fra le diverse epoche e le tante esperienze fatte in età diverse.

L’evoluzione del giornalismo richiede una trasformazione dei mezzi e dei modi di fruizione, ma anche una profonda comprensione delle comunità che si formano attorno a una testata e dei metodi più efficaci per iniziare a comunicare con esse. Fra le righe delle interviste però c’è molto di più, è un viaggio fra le tappe più importanti della storia del nostro Paese fino ai giorni nostri e ai temi di attualità più recenti, dalla politica alla cronaca.

Il progetto prevede anche un secondo volume dedicato alle giornaliste italiane, suggerendo un impegno per rappresentare la diversità di voci nel giornalismo e approfondire il ruolo delle donne in questo settore.

Come scrive il giornalista Jacopo Tondelli nella prefazione al libro: “Per decenni le colleghe, magari bravissime, non hanno avuto accesso ai piani alti del giornalismo italiano, e anche oggi, se c’è un mondo refrattario a questo cambiamento è proprio quello dell’informazione. Meritoriamente, l’editore e l’autore guardano avanti e si danno l’obiettivo di un prossimo lavoro, che raccolga le voci di giornaliste che raccontino, da dentro, l’esperienza di questo mestiere al femminile. Anche in questo, dunque, si vede quanto il giornalismo sia specchio preciso del suo tempo, di una società, dei suoi pregi, dei suoi vizi. Che è esattamente la ragione per la quale questo libro andava fatto, e merita di essere letto”.