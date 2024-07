Imprese, la FRRB lancia un bando da 24 milioni

IMPRESE, LA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA (FRRB) LANCIA UN BANDO DAL VALORE DI 24 MILIONI DI EURO

Nell’attuale panorama scientifico è fondamentale far emergere iniziative mirate ed efficaci come il bando “From Bed to Bench: the way to Innovation”, nato con l’obiettivo primario di finanziare progetti, con ricadute sulla realtà e sui professionisti del territorio lombardo, per migliorare il settore sanitario che, in vista del futuro, avrà nella figura del paziente il suo vero cuore pulsante, in quanto se da un lato è e rimane il soggetto da curare, allo stesso tempo, può fornire importanti dati per arrivare alla vera medicina personalizzata. Entrando ancor più nel dettaglio, dietro al lancio di questo bando c’è la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) che si pone come obiettivo statutario quello di promuovere e valorizzare sul tutto il territorio lombardo la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita, in particolar modo, in ambito biomedico. Le aree tematiche coperte dal bando riflettono le sfide più urgenti e le opportunità proprio nel campo della ricerca biomedica: dall’applicazione dell’intelligenza artificiale alle tecnologie innovative in diagnostica e terapia, dalla medicina di precisione all’innovazione tecnologica in campo farmacologico fino allo studio delle patologie cardiopolmonari legate al Long COVID-19 e alla fisiopatologia endocrino-metabolica.

Indicazioni più precise in merito all’iniziativa giungono da Andrea Donnini, Presidente del CDA di FRRB: “Il bando «From Bed to Bench: the way to Innovation» ripropone nel dettaglio quanto descritto nel Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 2024-2026 e proposto da Regione Lombardia, attribuendo alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico un ruolo strategico per lo sviluppo prospero e sostenibile del territorio, per l’accrescimento della competitività del sistema scientifico, economico e produttivo, per la coesione e la qualità dei rapporti sociali, nonché per il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano e sociale, per arrivare alla reale promozione del benessere dei cittadini. La nostra Fondazione, in qualità di realtà che promuove e valorizza la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita sul territorio lombardo, è in linea al 100% con la strategia di Regione Lombardia; ci poniamo come obiettivo quello di fornire una risposta a necessità mediche del territorio cercando contestualmente di stimolare la costituzione di collaborazioni tra gli enti del Sistema Sanitario Regionale, le università e gli enti di ricerca lombardi”. Entrando più nel dettaglio, tutte le informazioni relative al bando sono e disponibili al seguente link: frrb.it/it/bando-from-bed-to-bench-the-way-to-innovation.

Ma chi può partecipare a quest’iniziativa? Sono invitati a farlo i partenariati composti da: Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Università (pubbliche e private), Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (pubblici e privati) e Organismi di Ricerca, tutti con sede operativa in Lombardia. L’idea di fornire quest’opportunità ad un pubblico così diversificato nasce dalla volontà di stimolare la collaborazione e il sinergismo tra le diverse istituzioni e settori e contestualmente di promuovere una ricerca più innovativa e interdisciplinare. Il bando poi, in quanto tale, incoraggia la formazione di partenariati composti da un minimo di due fino a un massimo di quattro soggetti. Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, attraverso questo bando, si impegna anche a promuovere la diversità di genere all’interno dei team di ricerca, riservando almeno il 30% delle posizioni chiave a figure che rientrino nella specifica. “La durata dei progetti sarà di 36 mesi, con la possibilità di richiedere una proroga di 12 mesi, in determinate circostanze – dichiara Veronica Comi, Direttore Generale della Fondazione – Proseguo sottolineando che nel caso in cui i singoli progetti prevedessero sperimentazioni cliniche o l’uso di animali a fini scientifici, gli stessi dovranno ottenere le necessarie approvazioni regolatorie prima di ricevere il finanziamento. L’agevolazione offerta coprirà il 100% delle spese del progetto e, in caso di risultati suscettibili di una qualche forma di protezione, saranno applicati vincoli specifici per garantire la divulgazione e l’accesso equo ai risultati della ricerca. Passando alla procedura di valutazione, la stessa sarà basata su criteri rigorosi, con una fase di valutazione scientifica sia delle proposte preliminari che dei progetti completi, da parte di esperti nazionali e internazionali”.