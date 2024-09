Il cardiochirurgo Marco Zanobini: vi presento Safe Heart

Come e quando è nata Safe Heart ODV?

Una decina di anni fa insieme agli amici e colleghi Maurizio Roberto, Alberto Pilozzi Casado e Samer Kassem abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze per garantire interventi cardiochirurgici a chi ne ha bisogno e per formare il personale ospedaliero locale. Dal 2018 siamo attivi in Burkina Faso, dove la maggior parte delle persone non può accedere alle cure sanitarie essenziali perché a pagamento. In questo Paese le patologie delle valvole cardiache colpiscono migliaia di giovani che, in assenza di un trattamento chirurgico, non possono vedere realizzati i propri sogni e il proprio futuro.

Quali sono i progetti che sta finanziando attualmente?

Continuiamo ad operare al Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo a Ouagadougou, dove attualmente c’è un solo cardiochirurgo, Adama Sawadogo. In questi anni siamo riusciti a rendere autonoma la sua equipe nella chirurgia valvolare ed abbiamo avviato la formazione per gli interventi relativi alle patologie complesse dell’aorta. Stiamo inoltre finanziando uno stage in Sud Africa inerente alle cardiopatologie congenite al quale partecipano Adama, un anestesista ed un perfusionista.

Come si svolgerà la serata presso del 24 settembre e in che modo verranno utilizzati i fondi raccolti durante l’evento?

La serata sarà un momento di incontro per un aperitivo, chi avrà piacere potrà partecipare alle visite guidate organizzate all’interno della Residenza Vignale. Sarà l’occasione per condividere i risultati delle ultime tre missioni in Burkina Faso, realizzate grazie alle donazioni raccolte durante l’anno, a partire dall’evento dello scorso settembre. I fondi raccolti contribuiranno alla prossima missione, che potrà essere organizzata solo se ci saranno le disponibilità; la copertura delle spese relative al materiale sanitario, ai farmaci e alla degenza del paziente è interamente a carico di Safe Heart ODV. Consideri che ogni missione ha un costo di circa 50/55.000€.

Ci sono delle storie di successo o delle testimonianze che volete condividere riguardo all’impatto del lavoro di Safe Heart ODV?

Partiamo dal nostro più grande successo: siamo riusciti a dare speranza di vita a persone che senza il nostro aiuto non avrebbero un futuro. Ad oggi siamo riusciti a salvare 31 persone tra bambini e adulti. Le parole di Paola Oddono, Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria, con noi dalla prima missione, possono farvi capire cosa significa partecipare ad una missione dal punto di vista umano: “Spero di conservare il più a lungo possibile l’energia del gruppo e quella ricevuta da coloro che vivono nel posto più sperduto e più povero della terra, ma che ci trattano come fratelli.”

Quali sono le modalità di donazione per coloro che non possono partecipare alla serata ma vogliono comunque contribuire?

Tutti possono sempre sostenerci attraverso una donazione tramite bonifico bancario e carta di credito. C’è anche chi ci sostiene con delle donazioni regolari mensili. E poi chi decide di destinare a noi il 5×1000, un aiuto che non costa nulla ma che è molto importante.

Come è possibile rimanere aggiornati sulle iniziative di Safe Heart ODV

Attraverso il nostro sito ufficiale www.safeheartodv.org, i canali social (Fb e Instagram) o iscrivendosi alla nostra newsletter.