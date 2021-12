Mario Furlan, life coach – Tre modi per affrontare i problemi

Posso rispondere in tre modi diversi alle brutte sorprese che la vita, inevitabilmente, prima o poi ci presenta.

1) Posso resistervi. Quindi arrabbiarmi, o fingere che non esistano. Ma è puerile: se, ad esempio, ho un brutto male, prendermela con il Padreterno, o fare finta che stia bene, peggiora la situazione.

2) Posso accettarle. Ed è un bel passo avanti rispetto alla prima opzione: accettare una malattia mi aiuta a guardare in faccia la realtà e a combatterla con più serenità.

Meglio ancora è

3) Utilizzarle. Riuscire, cioè, a utilizzare i problemi. A volgerli a nostro vantaggio. Come ha fatto, ad esempio, Bebe Vio. Anziché disperarsi per gli arti che le mancano ha trovato il coraggio per diventare campionessa paraolimpica. Impariamo da lei!

