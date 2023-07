Alessandro Maniero, il ricercatore del benessere

Si definisce “ricercatore globale di benessere ed equilibrio personale, psicofisico e alimentare”.

Lui è Alessandro Maniero, che ha conseguito il degree americano in chiropratica e la specializzazione di massoterapista mcb in Italia.

Alessandro Maniero è l’inventore della Terapia inversione metodo Maniero. Si tratta dell’utilizzo della panca antigravitazionale: quella dove ti metti a testa in giù, per portare la colonna vertebrale in completa decompressione. E’ un metodo che tiene conto di gradi e tempi metabolici, che sono adattamenti del corpo a testa in giù.

“Il mio metodo sfrutta, semplicemente, la forza di gravità. E agisce sul corpo per riportarlo in equilibrio” spiega Maniero. E aggiunge: “Io sono stato il mio primo paziente guarito dal mal di schiena. La panca ad inversione la usano in tanti, ma io sono l’unico ad avere un protocollo particolare, che tiene conto degli adattamenti metabolici del corpo quando si trova a testa in giù”.

Maniero è stato il primo uomo appeso a testa in giù per 50 minuti in rmn: “Non per fare il fenomeno, ma per dimostrare che con il mio metodo le vertebre si distanziano e che le protrusioni rientrano”, dice. Ha anche dimostrato qualcosa che l’osteopatia afferma da sempre, ma la medicina ufficiale smentiva: che le ossa del sacro e del coccige non sono fuse, ma mobili.

Nel 2020 uno studente di Scienze Motorie dell’università di Pavia ha fatto una tesi sul Metodo Maniero, ed ora è un allievo di Alessandro. Ma sono tante le persone che si affidano a lui, a cominciare dalla squadra di basket femminile Sanga, di Milano, salita quest’anno (anche grazie a lui?) in serie A1. E poi volti noti: i cantanti Andrea Bocelli, Blanco, Anna Oxa, Fabio Concato… Oltre a tanti sportivi.

Oltre alla panca antigravitazionale, Maniero divulga l’efficacia del Taopatch, un dispositivo che si applica sulla pelle e che, grazie alla nanotecnologia, aiuta il corpo a riequilibrarsi, e non solo; e della ioniterapia, la terapia che si avvale dello ionizzatore. Ma oltre a questi sistemi tecnologici, Maniero utilizza anche i vecchi rimedi naturali per stare meglio. A cominciare dai succhi di barbabietola (“fluidifica il sangue”) e di sedano: “Se lo prendi al mattino, a stomaco vuoto, è portentoso” assicura.

Utilizza sostanze naturali anche per gli impacchi che tolgono i dolori: ad esempio, quelli di verza. “Perché questo è il segreto della mia visione olistica a 360 gradi, chiave del global energy rebalancing” dice.