Mario Furlan, life coach – Perché ci sono tanti stronzi in giro?

Ti svelo un segreto: sai perché ci sono tanti stronzi in giro? E sai come liberarti di loro? Non ti offendere se ti dico la verità: forse è perchè… lo stronzo sei tu!

Gli altri sono, quasi sempre, il nostro specchio. Riflettono il nostro comportamento. Certo, esiste qualcuno che si comporta male con noi anche se noi siamo positivi, e qualcuno che si comporta bene anche se siamo negativi: ma si tratta di eccezioni. La grande maggioranza delle persone non ce l’ha con noi, ma si limita a riflettere il nostro atteggiamento. Siamo noi, a seconda di come ci comportiamo, a provocare la loro reazione. Quindi se non ti piace come gli altri ti trattano, cambia il modo in cui li tratti! E ricordati la regola evangelica: Fai agli altri quello che vorresti facessero a te.

