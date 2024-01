Mario Furlan, life coach – La lezione di Lenin per avere successo

“Meglio meno, ma meglio“: è una delle ultime opere di Lenin, scritta nel 1923, poco prima di morire. Queste parole sono poi entrate nella lingua russa come espressione colloquiale, per significare che la qualità è più importante della quantità. E che le due cose raramente vanno insieme.

Non sono un fan di Lenin, però questa sua espressione mi piace. Perché in quattro parole illustra un concetto fondamentale, da applicare se vuoi avere successo: indirizza, focalizza, inquadra la tua attenzione e i tuoi sforzi. E scarta quello che ti ostacola.



Questo concetto lo ritroviamo anche nella natura.

Per far crescere bene le rose, devi potarle.

Per far crescere bene la verdura, devi togliere le erbacce che la soffocano.

Per far crescere bene un albero, devi tagliare i rami secchi.

Lo stesso vale per noi. Per dare il meglio di noi, in qualunque campo, dobbiamo potare. Togliere. Tagliare.

Sarebbe bello fare tante cose e frequentare tante persone. Ma non possiamo. Perché le ore del giorno sono solo 24. Quindi è meglio concentrarci su poche. Puntiamo su quelle, e potiamo tutto il resto.

Cosa ti impegni a potare, sin da ora? Cosa, o chi, ti sta portando via tempo, senza darti nulla di buono in cambio? Impara a tagliare. E a dire di no. E’ l’unico modo per dire di sì a ciò che conta davvero.

