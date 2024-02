Il segreto per farsi rispettare

Il rispetto reciproco dev’essere alla base delle relazioni, sia sul lavoro che nella vita privata. Tutti vogliamo essere rispettati e visti come autorevoli, assertivi e sicuri di noi; ma non sempre sappiamo come farci rispettare. Per fortuna ci sono dei segreti che, una volta applicati, ti aiutano ad acquisire sicurezza e carisma.



Alcuni modi per farsi rispettare sono risaputi. Non cedere alle insistenze altrui se vanno a tuo danno; non dire dì sì quando vorresti dire di no; evita di abbassare lo sguardo, di farfugliare, di parlare troppo velocemente o con un tuono di voce troppo basso; non chiudere la postura (ad esempio incrociando le braccia o le gambe). La tua reputazione dipende da vari fattori, ed è un elemento fondamentale per ottenere il rispetto delle persone.



Altri comportamenti per farti rispettare sono meno noti, ma altrettanto efficaci. Come il non ridere quando non è il caso. Un collega fa una battuta fuori luogo, che offende qualcuno? O racconta una barzelletta infelice, ad esempio razzista, sessista oppure omofoba? Se qualcuno si comporta male, la persona assertiva non lo ricompensa con un sorriso. Ha il coraggio di restare seria.

Per questo esprimere – con cortesia – il tuo dissenso ti fa guadagnare autorevolezza: nessuno prova rispetto nei confronti degli yes-men, coloro che non hanno la forza di dissentire. Ma soprattutto mostrare serenamente i tuoi punti di debolezza è segno di grande forza. I deboli temono di mostrare le loro fragilità: i forti non le nascondono. Non hanno problemi a sorridere delle loro pecche, che sono comunque visibili agli altri. E così facendo si fanno rispettare e apprezzare.

